Propone Adalina Dávalos 'Ley contra violencia agravada por poder'

Por su experiencia personal al haber sido violentada por su exmarido, El Bronco, y para que nadie más pase por lo mismo, Adalina Dávalos presentó una iniciativa de Ley Contra la Violencia Familiar Agravada por Posición de Poder.

La exesposa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón entregó la propuesta ante el Congreso Local, acompañada de la hija de ambos, Valentina.

Además estaban la mamá de Adalina, Teresa Martínez, una de sus hermanas y representantes de colectivos feministas.

La expresidenta del DIF estatal aclaró que su violentador no es cualquier persona, sino alguien que sigue teniendo poder político, económico y relaciones de influencia.

Por eso, dijo, él y las demás personas que estén en la misma circunstancia deben ser castigados con penas mayores y sin derecho a la libertad.

"Mi agresor no fue un ciudadano común, fue un exgobernador del estado de Nuevo León con presencia pública, con recursos, escoltas, relaciones, presencia pública”, expuso.

"Aun dejando el cargo, tiene peso, redes, capacidad de intimidación… no es lo mismo la violencia ejercida por un particular que la violencia de alguien que tiene poder , que puede manipular instituciones, intimidar testigos, influir en autoridades y desacreditar a víctimas”, alegó.

La iniciativa es de carácter federal y deberá ser homologada en las entidades.

Dávalos Martínez acudió este martes al Congreso un día después de que compareció ante la Fiscalía de Justicia para responder a la acusación que El Bronco presentó en su contra por despojo de la casa en García, delito que ella negó argumentando que es el hogar de ella y sus hijos menores de edad.

Y aunque ante el Ministerio Público se acogió al beneficio del Artículo 20 constitucional para no declarar hasta en tanto que no se integre formalmente esa carpeta, lo que sí hizo fue ampliar la denuncia contra su exesposo por violencia familiar, argumentando que durante cerca de 20 años ha sufrido intimidaciones por parte de él y teme por su vida y la de sus cuatro hijos.

Según Adalina y su abogado, se busca imputar a El Bronco por más de 100 episodios de violencia de todo tipo.

En la denuncia penal por violencia, destacó el episodio del pasado 2 de noviembre y asegura que tiene un video en el que prueba que El Bronco ingresó a su casa en estado inconveniente y agredió a su hermana Corina Dávalos, eso pese a que la familia cuenta con medidas de protección dictadas por la autoridad.

Además, El Bronco ha incumplido con el acuerdo de pago por manutención.

Comentarios