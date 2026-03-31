Propone Metrorrey renombrar estación como Arena Monterrey

Para poder utilizar el nombre de ‘Parque Fundidora’ en la estación que estará dentro del parque, Metrorrey busca actualizar el nombre de la estación de la Línea 1 por ‘Arena Monterrey’.

Actualmente la estación de la Línea 1 que se encuentra después de Félix U. Gómez en dirección a Exposición se llama “Parque Fundidora”, sin embargo, debido a que una de las nuevas estaciones de la Línea 4 estará dentro del parque con el mismo nombre, el director de Metrorrey Abraham Vargas dijo que están analizando el cambio.

“Lo que hicimos ahora en la reapertura temporal de la estación Y Griega es publicar el mapa con la evolución de los nombres hasta ahorita, para que nos dieran su opinión, nos retroalimentaran. “Hemos tenido seguimiento a los comentarios de redes sociales que era la intención, antes de imprimirlo masivamente y ponerlo en todas las estaciones, de hecho, estamos cambiando el nombre a la estación Parque Fundidora y ponerle ‘Arena Monterrey’ y ese nombre de Fundidora utilizarlo en la estación que está dentro del Parque”, dijo Abraham Vargas.

Puntualizó que la estación a la cual quieren llamar “Parque Fundidora” es la que se iba a llamar “Torre Administrativa” pero al escuchar los comentarios de los usuarios del metro han tomado la decisión de buscar este cambio.

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