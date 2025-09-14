Cerrar X
Berenice_Martinez_ee24cb3404
Nuevo León

Proponen que faltas administrativas impidan tomar cargos públicos

La propuesta modifica el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León, con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción

  • 14
  • Septiembre
    2025

La vicecoordinadora del Grupo Legislativo local de Morena, Berenice Martínez, presentó una reforma para que las personas sancionadas por faltas administrativas no puedan volver a ocupar cargos públicos en el estado, municipios u órganos autónomos.

La propuesta modifica el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y cerrar espacios de impunidad, en congruencia con los principios de la Cuarta Transformación.

“Se reestructura el contenido del artículo 59 para eliminar ambigüedades y reforzar la obligación de que se realice la verificación de los registros y sistemas por parte de las personas encargadas del proceso de contratación, dicha verificación deberá documentarse y deberán consultarse los sistemas nacionales y estatales”, indicó la diputada.

La iniciativa establece que la omisión de esta verificación, la falsedad del aspirante o la contratación indebida serán consideradas faltas graves, con sanciones que pueden ir desde la suspensión hasta la inhabilitación definitiva, pasando por la destitución y sanciones económicas.

“Se incorpora la obligación de inscribir las constancias de inhabilitaciones o sanciones firmes por faltas graves y no graves a los sistemas en un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes. La omisión de inscripción de estas constancias también será considerada falta grave en términos de lo dispuesto por este artículo 59”, señala la iniciativa. 

La diputada morenista agregó que la reforma busca reforzar los mecanismos de control y depuración del servicio público, al garantizar que las sanciones administrativas tengan efectos reales y preventivos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_6a3a1c05a7
Agentes aduanales son pieza estratégica para el noreste: CAAAREM
EH_DOS_FOTOS_21_406e624629
Indagan filtración de audios sobre manejo de fondos en Paraguay
desfogue_la_boca_8b4ea82bc6
Desfogarán nuevamente este lunes la presa La Boca
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5b74909128
Slim gana contrato para construir el tren Saltillo-Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T145916_749_bf395e13cd
Fiscalía Estatal busca frenar los retos virales en redes
AP_25258521354531_1_06e6dbf546
Trump exige a la Fed un recorte mayor de tasas de interés
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×