Realiza IMSS NL cerca de 300 trasplantes en 2025

Los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León en lo que va del año han realizado 283 trasplantes de diversos órganos, tejidos y células.

Estos procedimientos buscan prolongar y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes de la región.

Gracias a esta labor, los derechohabientes han podido recuperar la vista, combatir enfermedades autoinmunes, dejar de depender de diálisis o hemodiálisis, y recuperar funciones vitales hepáticas, cardiacas o respiratorias, informó el instituto a través de un comunicado.

Estos procedimientos de alta complejidad son realizados por equipos multidisciplinarios en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 25 y Hospital de Cardiología No. 34, así como en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33.

Estas unidades no solo atienden a pacientes locales, sino también a la población de todo el noreste del país.

El IMSS Nuevo León intensificó sus esfuerzos ante las considerables listas de espera.

Los equipos procuradores del instituto realizan múltiples viajes a más de una docena de ciudades a nivel nacional, incluyendo Acapulco, Ciudad Juárez, Culiacán, Morelia, Puebla, Tampico y Pachuca, para obtener órganos y tejidos.

En un acto altruista, una sola persona puede donar pulmones, hígado, páncreas, riñones, tejido musculoesquelético, válvulas cardiacas, córneas y piel, con la posibilidad de beneficiar a más de 100 personas.

El IMSS reitera la importancia de que la voluntad de ser donador se manifieste a la familia directa.

Aunque una persona se haya registrado como donadora, al momento de fallecer, son los familiares quienes concretan el deseo altruista en la unidad hospitalaria.

En un reporte al 23 de septiembre, los equipos de especialistas del IMSS Nuevo León han llevado a cabo la siguiente distribución de trasplantes:

Córnea: 99

Médula ósea: 94

Riñón: 67

Hígado: 16

Corazón: 5

Pulmón: 2

