Nuevo León

Realiza Monterrey operativo de limpieza en escuelas

Marcelo Segovia, secretario de Administración, encabeza las acciones para dejar los planteles de la ciudad listos para el regreso a clases

  • 26
  • Agosto
    2025

Ante la solicitud de padres de familia y directivos de los planteles educativos, el municipio de Monterrey implementó un operativo emergente de limpieza y mantenimiento previo al inicio de ciclo escolar, el 1 de septiembre.

Marcelo Segovia, secretario de Administración, encabeza las acciones para dejar los planteles de la ciudad listos para el regreso a clases.

“Nuestro alcalde Adrián de la Garza, me pidió poder coordinar estos esfuerzos entre la Secretaría de Administración en el área de mantenimiento, como también la Secretaría de Servicios Públicos, porque ha sido un llamado constante en estas últimas semanas de las escuelas que existen en el municipio de Monterrey", dijo Segovia.

“Si bien es cierto las escuelas no es una responsabilidad municipal, me ha pedido hacer este trabajo en conjunto de las secretarías para poder entrar al quite y de esta manera apoyar a todos nuestros niñas y niños en este próximo regreso a clases”, detalló.

El funcionario, en compañía de la secretaria de Servicios Públicos, Mayela Quiroga acudió a la escuela primaria Ing. Manuel Martínez Carranza de la colonia Burócratas municipales al sur de la ciudad, donde se hicieron labores de deshierbe de maleza invasiva.

Segovia mencionó que esta actividad se estará replicando durante los próximos días en diversos planteles educativos, en particular ahora que se han registrado lluvias, lo que promueve el rápido crecimiento de hierbas y la proliferación de insectos que contagian enfermedades a los humanos.

“Escuchando a la ciudadanía, y esta repetitiva petición de que las escuelas están abandonadas para este próximo regreso a clases aquí estamos resolviendo”, aclaró.


