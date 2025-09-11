Cerrar X
Nuevo León

Realizarán nuevo desfogue en la Presa La Boca esta tarde

Se estima que la liberación de 50 metros cúbicos con la apertura de las compuertas no representa un riesgo para los vecinos aledaños

Tras amanecer nuevamente arriba del 100%, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció un nuevo desfogue en la Presa La Boca el cual iniciará a las 3:00 de la tarde.

El delegado de esa dependencia en Nuevo León, Luis Carlos Alatorre Cejudo, indicó que la apertura de compuertas será para liberar 50 metros cúbicos (m³/s) lo cual dijo que no representa un peligro para quienes habitan aguas abajo. 

“Como medida preventiva, a las 15:00 h se llevará a cabo un desfogue controlado de 50 m³/s en la presa La Boca, ubicada en Santiago, Nuevo León, la cual registra un almacenamiento del 107.68 % de su capacidad. [...] Este procedimiento no representa riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo.  Invitamos a la población a mantenerse atenta a la información oficial y a las indicaciones de Protección Civil”, señaló.

Este será el segundo desfogue que se realiza en el vaso ubicado en Santiago, en lo que va de la semana.

El lunes pasado, La Boca amaneció con 36.2 Mm³ colocándola en el 107% de su llenado por lo que fue necesario abrir dos compuertas, alrededor de las 3:30 de la tarde para liberar 50 metros cúbicos (m³/s) 

A las 7:00 de la noche de ese día, se cerraron tras desfogar 1 mm³ y dejarla al 100% de su capacidad. 

El desfogue, según la dependencia, es para hacerle más espacio al vaso ante nuevos escurrimientos que dejen futuras lluvias pronosticadas para lo que resta de la semana y la siguiente.


