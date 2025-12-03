Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_03_at_4_42_34_PM_e81b87f8fc
Tamaulipas

Ciudad Victoria dispersará hasta $70 millones para cierre de 2025

La Tesorería municipal destinará recursos para cubrir nómina, aguinaldos y prestaciones de 1,500 trabajadores, así como pagos a jubilados y pensionados

  • 03
  • Diciembre
    2025

La tesorera municipal de Victoria, Guadalupe de los Reyes Acosta, anunció que al cierre del 2025 se realizará una dispersión de recursos por un monto de hasta $70 millones de pesos. 

Este financiamiento tiene como objetivo cubrir el pago de nómina, aguinaldo y todas las prestaciones para aproximadamente 1,500 trabajadores del Ayuntamiento, así como realizar los pagos correspondientes a jubilados y pensionados.

Acosta enfatizó que es una prioridad para el alcalde capitalino, Eduardo Gattás Báez, cumplir con estos compromisos para la base trabajadora, que incluye personal sindicalizado, extraordinario y de confianza.

Es importante destacar que la mayoría del personal labora en áreas clave como la Secretaría de Servicios Públicos, en departamentos como Alumnado Público, Barrido Manual, Parques y Jardines, y panteones municipales. También se incluye al personal de la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Seguridad, Tránsito y Vialidad, y la Secretaría del Ayuntamiento


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_autos_3f8533a28d
Ventas de autos rebasan en 15% los niveles de prepandemia
tamaulipas_moderniacion_hidrica_430d94123c
Impulsan la modernización hídrica en Tamaulipas
nl_diputados_1_6d333edf0d
Siguen sin acuerdo presupuestal; aumento a ISN es para seguridad
publicidad

Últimas Noticias

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Avanza tramo Saltillo–Nuevo Laredo–Monterrey del Tren del Golfo
rosalia_lux_arena_monterrey_77a6d4f6a3
Rosalía regresa a Monterrey con su esperado 'Lux Tour' 2026
nicolas_maduro_trump_llamada_d959484a25
Confirma Maduro llamada 'cordial' con Trump en medio de tensión
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×