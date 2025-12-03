Ciudad Victoria dispersará hasta $70 millones para cierre de 2025

La tesorera municipal de Victoria, Guadalupe de los Reyes Acosta, anunció que al cierre del 2025 se realizará una dispersión de recursos por un monto de hasta $70 millones de pesos.

Este financiamiento tiene como objetivo cubrir el pago de nómina, aguinaldo y todas las prestaciones para aproximadamente 1,500 trabajadores del Ayuntamiento, así como realizar los pagos correspondientes a jubilados y pensionados.

Acosta enfatizó que es una prioridad para el alcalde capitalino, Eduardo Gattás Báez, cumplir con estos compromisos para la base trabajadora, que incluye personal sindicalizado, extraordinario y de confianza.

Es importante destacar que la mayoría del personal labora en áreas clave como la Secretaría de Servicios Públicos, en departamentos como Alumnado Público, Barrido Manual, Parques y Jardines, y panteones municipales. También se incluye al personal de la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Seguridad, Tránsito y Vialidad, y la Secretaría del Ayuntamiento

