Reconoce Samuel García a operadores de transporte público

En un evento realizado en la colonia Villas del Río, en Guadalupe, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, entregó reconocimientos y apoyos a operadores del transporte público por su entrega y profesionalismo, resaltando su papel fundamental en la estrategia de movilidad del estado.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó la importancia de su labor: “Es un trabajo difícil pero muy importante para Nuevo León, ustedes mueven más de un millón de personas al día que generan empleos, que generan oportunidades, entonces tenemos que seguir fomentando que el transporte público de Nuevo León sea el mejor”.

Como parte de los incentivos, los operadores recibieron un sobresueldo de tres mil pesos, además de apoyos para la educación de sus hijos, acceso a estancias y guarderías, y la oportunidad de participar en la rifa de una vivienda, entre otros beneficios.

García Sepúlveda enfatizó que estas acciones buscan fortalecer el reconocimiento y dignificación de la labor de los choferes, calificándolos como un elemento clave dentro de la estrategia de movilidad de su administración.

Asimismo, los exhortó a mantener un servicio de calidad y atención a los usuarios.

Al evento también asistieron Hernán Villarreal Rodríguez, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana; Roberto Abraham Vargas Molina, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y encargado del despacho de la Dirección General del IMA; y Laura Paula López, secretaria del Ayuntamiento de Guadalupe.

