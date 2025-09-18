Reconoce San Pedro a elementos de Protección Civil

Por su valentía y entrega al servicio de la comunidad, el municipio de San Pedro entregó 40 reconocimientos a elementos de Protección Civil.

La ceremonia fue encabezada por Mauricio Farah Giacoman, secretario del Ayuntamiento, en representación del alcalde Mauricio Fernández Garza.

El evento se realizó en el marco del Día Nacional de Protección Civil, que se conmemora cada 19 de septiembre.

En total, se otorgaron 40 reconocimientos. El más especial fue para un rescatista que se jubiló después de 36 años de servicio.

Además de los galardones, los elementos recibieron uniformes de invierno y otros implementos para prepararse ante las contingencias del final del año.

Farah Giacoman resaltó la labor de los rescatistas y calificó a la corporación de San Pedro como la mejor preparada del estado, con capacitaciones nacionales e internacionales en áreas como rescate en aguas rápidas, combate de incendios y rescate urbano.

El secretario también adelantó que en los próximos meses se adquirirán nuevas unidades para renovar la flotilla vehicular y mantener a Protección Civil de San Pedro a la vanguardia en recursos humanos y equipamiento.

En la ceremonia, también estuvieron presentes el director de Protección Civil municipal, Gilberto Almaguer, y la síndica Sofía Leal.

