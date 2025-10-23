Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_23_at_5_18_39_PM_e1daf8734a
Nuevo León

Reforma electoral no vendrá de cúpulas, sino del consenso popular

Tras escuchar 20 ponencias de expertos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que no peligra la autonomía de los organismos electorales

  • 23
  • Octubre
    2025

Al encabezar en Nuevo León las audiencias públicas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la Secretaria de Gobernación afirmó que lo que se busca con esta “gran reforma” es bajar el costo de la democracia sin afectar la esencia del voto, ya que actualmente México tiene unas de las elecciones más costosas del mundo.

Afirmó que esta reforma “por primera vez” no provendrá de las cúpulas del poder, sino de un amplio consenso popular, de ahí que la presidenta Claudia Sheinbaum les haya pedido organizar estas mesas en todo el país.

“No se trata de hacer una reforma desde las cúpulas, como ocurría en el pasado; se trata de recoger las opiniones, ideas y expresiones de la población, de especialistas en el tema, como los que están hoy aquí presentes, académicos, estudiantes, jóvenes, hombres, mujeres indígenas de pueblos originarios, representantes de diversas comunidades y sectores de la población. 

“Queremos optimizar recursos manteniendo los principios, siempre, de transparencia, legalidad y legitimidad, porque la democracia no debe ser un lujo, sino un derecho accesible para todas y todos. 

“El objetivo de la reforma es fortalecer la democracia, haciéndola representativa, austera, eficiente y cercana a la ciudadanía”, señaló.

Tras escuchar 20 ponencias de analistas, expertos y organizaciones civiles, indicó que no está en juego la autonomía de los organismos electorales.

“No va a estar en duda por parte del gobierno de México la autonomía de los órganos electorales; el gobierno de México no está buscando dar pasos atrás, porque ya durante muchos años estuvimos pendientes los mexicanos y fue una de las principales demandas cómo fue el manejo de las elecciones por parte del gobierno durante décadas.

“No se trata de dar pasos atrás, se trata más bien de hacer elecciones libres y que sea el ciudadano el que tenga la última palabra sobre la decisión de sus autonomías”, afirmó.

La funcionaria indicó que todas las opiniones serán recogidas para cocinar una iniciativa que refleje el pensar de todos los mexicanos.

“Hoy vivimos en México un momento histórico, estamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, que tiene en el centro de todas las políticas y acciones el bienestar de la población, sobre todo, de la que más apoyo requiere. 

“Con este ejercicio la población en general ejerce su derecho a opinar y ser tomada en cuenta en un asunto de enorme relevancia, porque esta Reforma es una exigencia para realizar una iniciativa ciudadana y popular, en donde participen todos: los políticos, también a los que no les gusta la política, todos, todos”, abundó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

refrescos_sheinbaum_2a813508b1
Defiende Sheinbaum alza del IEPS a refrescos; busca salud pública
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T173049_363_c8844f6f58
Piden reponer votación de mesas sobre reforma electoral
israel_mexicanos_salen_a92f726f11
Confirman repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_23_at_5_59_10_PM_d1a895565a
Piden controlar llantas en desuso para evitar dengue
Whats_App_Image_2025_10_23_at_2_19_46_PM_9873d1438a
Vecinos denuncian contaminación en la Laguna La Escondida
Whats_App_Image_2025_10_23_at_9_25_02_PM_3_868e531bcd
'Bosques Ciudadanos' se acerca al millón de árboles plantados
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
publicidad
×