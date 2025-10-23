Reforma electoral no vendrá de cúpulas, sino del consenso popular

Al encabezar en Nuevo León las audiencias públicas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la Secretaria de Gobernación afirmó que lo que se busca con esta “gran reforma” es bajar el costo de la democracia sin afectar la esencia del voto, ya que actualmente México tiene unas de las elecciones más costosas del mundo.

Afirmó que esta reforma “por primera vez” no provendrá de las cúpulas del poder, sino de un amplio consenso popular, de ahí que la presidenta Claudia Sheinbaum les haya pedido organizar estas mesas en todo el país.

“No se trata de hacer una reforma desde las cúpulas, como ocurría en el pasado; se trata de recoger las opiniones, ideas y expresiones de la población, de especialistas en el tema, como los que están hoy aquí presentes, académicos, estudiantes, jóvenes, hombres, mujeres indígenas de pueblos originarios, representantes de diversas comunidades y sectores de la población.

“Queremos optimizar recursos manteniendo los principios, siempre, de transparencia, legalidad y legitimidad, porque la democracia no debe ser un lujo, sino un derecho accesible para todas y todos.

“El objetivo de la reforma es fortalecer la democracia, haciéndola representativa, austera, eficiente y cercana a la ciudadanía”, señaló.

Tras escuchar 20 ponencias de analistas, expertos y organizaciones civiles, indicó que no está en juego la autonomía de los organismos electorales.

“No va a estar en duda por parte del gobierno de México la autonomía de los órganos electorales; el gobierno de México no está buscando dar pasos atrás, porque ya durante muchos años estuvimos pendientes los mexicanos y fue una de las principales demandas cómo fue el manejo de las elecciones por parte del gobierno durante décadas.

“No se trata de dar pasos atrás, se trata más bien de hacer elecciones libres y que sea el ciudadano el que tenga la última palabra sobre la decisión de sus autonomías”, afirmó.

La funcionaria indicó que todas las opiniones serán recogidas para cocinar una iniciativa que refleje el pensar de todos los mexicanos.

“Hoy vivimos en México un momento histórico, estamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, que tiene en el centro de todas las políticas y acciones el bienestar de la población, sobre todo, de la que más apoyo requiere.

“Con este ejercicio la población en general ejerce su derecho a opinar y ser tomada en cuenta en un asunto de enorme relevancia, porque esta Reforma es una exigencia para realizar una iniciativa ciudadana y popular, en donde participen todos: los políticos, también a los que no les gusta la política, todos, todos”, abundó.

