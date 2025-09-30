Cerrar X
Nuevo León

Reforma electoral pendiente, Congreso pide su publicación

Diputados en el Congreso del Estado confían en que la reforma electoral pendiente avance en el Periódico Oficial del Estado (POE)

A un año de que inicie oficialmente el periodo electoral 2026-2027, diputados en el Congreso del Estado confían en que la reforma electoral pendiente avance en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Para que la reforma avance, el gobierno del estado tiene que publicar en el POE los extractos del debate en donde se aprobó en primera vuelto la reforma que permitiría a los partidos postular a quienes ellos quieran en las elecciones del 2027 y si no se publican, no pueden convocar a una segunda vuelta.

“Esperemos que a como hemos venido trabajando desde este año, que no se esté entorpeciendo el trabajo y que haga lo propio para que s epueda publicar y avanzar.

“Después de esa publicación de esos extractos de lo que fue la primera vuelta, nosotros tendremos que hacer lo conducente que es hacer la segunda vuelta y trabajar y esperar a las comisiones unidas para que pasen los dictámenes correspondientes y hacer la aprobación en el pleno”, dijo Itzel Castillo diputada del PAN y presidenta del Congreso.

Así mismo, Heriberto Treviño, coordinador de la bancada del PRI, indicó que espera y se trate de que están analizando la reforma y por eso no lo han publicado.

“Es obligación del Gobierno del Estado publicarlo, creemos que deben de alguna manera de respetar la autonomía de los poderes y es lo que nosotros estamos esperando, por eso repito, pensando positivamente, creemos que lo están analizando jurídicamente para poder avanzar a la siguiente etapa” dijo Heriberto Treviño, coordinador del PRI.

Por su parte, el alcalde de Escobedo, el morenista, Andrés Mijes, indicó que para él la solución es dejar que la ciudadanía decida a través de una consulta pública si se quieren únicamente candidatas mujeres.

“Yo lo que deseo es que hagan un buen análisis, pero para mi el método sería hacer una consulta popular para que la gente decida si quieren que se voten por puras mujeres o que se vote por hombres y mujeres.

“Hay que hacer la consulta paea que la gente decida, con todo respeto, si le toca al INE decidir o a algún tribunal, pues es mejor que lo decida la gente”, indicó Mijes.

Según el plazo oficial, el Poder Ejecutivo tendría hasta este viernes 3 de octubre para poder publicar los extractos en el POE.


