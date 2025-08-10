Refrenda Fuerza Civil acreditación internacional CALEA

La corporación policial Fuerza Civil de Nuevo León reafirmó su compromiso con la excelencia al recibir el refrendo de la acreditación internacional de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), durante una ceremonia celebrada en la ciudad de Little Rock, Arkansas, en Estados Unidos.

La CALEA, con sede en Virginia, es una institución de prestigio internacional que certifica a las agencias de seguridad pública que cumplen con rigurosos estándares de calidad y operación. Su objetivo es promover buenas prácticas, transparencia, profesionalismo y mejora continua en las instituciones policiales tanto de Estados Unidos como de otros países.

Durante el evento, el estado de Nuevo León también fue distinguido con el reconocimiento TRI ARC, una certificación que solo se otorga a aquellas entidades que logran acreditar simultáneamente a tres instituciones clave: la policía estatal (Fuerza Civil), la Universidad de Ciencias de la Seguridad y el Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

Fuerza Civil obtuvo por primera vez la certificación CALEA en 2021, y ahora, cuatro años después, la refrenda tras demostrar el mantenimiento de sus altos estándares operativos y administrativos.

“Este premio representa la culminación de la autoevaluación, que concluye con una revisión de evaluadores independientes y los comisionados de CALEA”, expresó Craig Hartley, Director General del organismo certificador, en la carta oficial de acreditación.

Hartley añadió que esta distinción también implica “la aceptación de una obligación continua de continuar la búsqueda de la excelencia profesional trabajando hacia el cumplimiento de todos los estándares aplicables y cualquier estándar futuro promulgado por CALEA que pueda ser aplicable a su agencia”.

