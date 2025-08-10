Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_10_at_6_29_23_PM_1d1d1ebe81
Nuevo León

Refuerza Guadalupe represa cerca del Cerro de La Silla 

El alcalde, Héctor García, señaló que las adecuaciones a esta estructura incrementan su capacidad de captación de agua y amplían el número de salidas de drenaje

  • 10
  • Agosto
    2025

Para prevenir que las lluvias intensas generen escurrimientos provenientes del Cerro de La Silla que puedan afectar la zona, el municipio de Guadalupe ejecutó la rehabilitación de la represa situada en la parte alta de la colonia Luis Donaldo Colosio. 

Esta intervención permitirá un control más eficiente del flujo hídrico durante la temporada de lluvias.

El año pasado, una fuerte tormenta desbordó la corriente que atraviesa la zona, afectando a la colonia Nuevo México, lo que ocasionó daños materiales y puso en riesgo la seguridad de las familias residentes.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, señaló que las adecuaciones a esta estructura incrementan su capacidad de captación de agua y amplían el número de salidas de drenaje, con el propósito de mitigar riesgos similares a los ocurridos el año anterior.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 6.29.00 PM.jpeg

“Hace casi un año si lo recuerdan, en este lugar hubo una gran avenida de agua que se llevó y destrozó casas y vehículos porque la obra no estaba terminada, habían hecho el muro, pero faltaba el alero que nosotros ya estamos construyendo en esta administración, para que cuando venga el agua con mucha fuerza salga por los drenajes que tiene y la obra podrá dar un mejor servicio”, declaró Héctor García, alcalde de Guadalupe.

Esta obra, que beneficiará a más de 1,000 viviendas del sector, comprende la construcción de un muro de un metro de espesor, 8.5 metros de altura y 7 metros de longitud, así como otro muro de concreto reforzado con dimensiones de 8 metros de altura por 7 metros de largo. 

Asimismo, se instalarán drenajes de 18 pulgadas, se llevará a cabo el desazolve de 380 metros cúbicos de material arrastrado por las lluvias y se colocará un barandal de protección en la coronación del muro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
inter_lluvias_kumamoto_879fdde635
Japón declara la máxima alerta meteorológica por lluvias
Maraton_carrera_archivo_b38ce6349b
Alista Monterrey dos cierres viales por carreras
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_104d67681d
Mueren bebé y un adulto tras accidente vial en Tamaulipas
aicm_reanudan_operaciones_9cc3d947f7
AICM reanuda operaciones tras suspensión por tormenta
rusia_acusa_a_ucrania_5c0de8205a
Ucrania contrata a cárteles mexicanos para la guerra, acusa Rusia
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
sddefault_d5e7b2ce5f
Estos son los pueblos originarios de Nuevo León
lluvia_archivo_33df2597ac
Alerta Conagua por tormentas en Nuevo León durante la tarde
publicidad
×