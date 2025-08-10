Refuerza Guadalupe represa cerca del Cerro de La Silla 

Para prevenir que las lluvias intensas generen escurrimientos provenientes del Cerro de La Silla que puedan afectar la zona, el municipio de Guadalupe ejecutó la rehabilitación de la represa situada en la parte alta de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Esta intervención permitirá un control más eficiente del flujo hídrico durante la temporada de lluvias.

El año pasado, una fuerte tormenta desbordó la corriente que atraviesa la zona, afectando a la colonia Nuevo México, lo que ocasionó daños materiales y puso en riesgo la seguridad de las familias residentes.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, señaló que las adecuaciones a esta estructura incrementan su capacidad de captación de agua y amplían el número de salidas de drenaje, con el propósito de mitigar riesgos similares a los ocurridos el año anterior.

“Hace casi un año si lo recuerdan, en este lugar hubo una gran avenida de agua que se llevó y destrozó casas y vehículos porque la obra no estaba terminada, habían hecho el muro, pero faltaba el alero que nosotros ya estamos construyendo en esta administración, para que cuando venga el agua con mucha fuerza salga por los drenajes que tiene y la obra podrá dar un mejor servicio”, declaró Héctor García, alcalde de Guadalupe.

Esta obra, que beneficiará a más de 1,000 viviendas del sector, comprende la construcción de un muro de un metro de espesor, 8.5 metros de altura y 7 metros de longitud, así como otro muro de concreto reforzado con dimensiones de 8 metros de altura por 7 metros de largo.

Asimismo, se instalarán drenajes de 18 pulgadas, se llevará a cabo el desazolve de 380 metros cúbicos de material arrastrado por las lluvias y se colocará un barandal de protección en la coronación del muro.

