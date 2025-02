Regresan viajes gratis y llegan más camiones verdes a NL: Samuel

Durante la entrega de 40 nuevas unidades para la ruta 223, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en un contexto de incremento en las tarifas del transporte público, anunció dos medidas en materia de movilidad en el estado: el regreso de los viajes gratuitos en el transporte público y la llegada de mil 600 camiones verdes entre febrero y octubre.

La distribución de los nuevos camiones se hará con base en las necesidades de cada municipio, dando prioridad a zonas periféricas como Juárez, Pesquería, El Carmen y García, donde la demanda de transporte es mayor".

Empezamos en Juárez porque es justo el municipio de mayor multicrecimiento, ya somos 600 mil habitantes, hace 10 años no éramos ni la mitad. Estos municipios que más han crecido son los que más carecen de servicios por eso hemos decidido empezar en Juárez, en municipios como Pesquería, como El Carmen, como García pero eso no significa que no vayamos a mandar camiones nuevos a Guadalupe, a San Nicolás, A apodaca, a Monterrey”, dijo García Sepulveda.

Además, García Sepúlveda informó que se retomará el apoyo con viajes gratuitos, especialmente para grupos vulnerables, tal como lo establece la ley.

El monto del apoyo por usuario aún está por definirse, ya que dependerá de la aprobación del presupuesto 2025. Sin embargo, durante el evento realizado en el estacionamiento de una plaza comercial sobre la avenida Eloy Cavazos, en Juárez, el gobernador hizo entrega simbólica de tarjetas verdes.

Se estima que 350 mil personas usuarias de transporte público serán beneficiadas con esta medida, la cual será aparte de las tarifas preferenciales. “Ayudamos a Moverte” es el nombre de la campaña, que a palabras del gobernador, será masiva y a comparación de el subsidio para transporte anterior que duró algunos meses del 2024, en esta ocasión será permanente.

“Hoy aún sin presupuesto hicimos un apartado para que mucha gente de Nuevo León, a parte de los tiene tarifa preferencial por ser jóvenes, a parte de los adultos mayores, 350 mil neoloneses van a tener su aplicación o su tarjeta o su aplicación para viajar gratis, dependerá del presupuesto pero son al menos 10 viajes gratis al mes”

Será el lunes 3 de febrero que comenzarán a repartir las tarjetas en diferentes módulos ubicados en la zona metropolitana, o bien en donde se active el apoyo por medio de la aplicación Urbani.

Por su parte, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, con respecto a la Línea 4 y 6 del metro, su avance será conforme se libere el presupuesto. Aseguró que si bien, a la fecha, se han gastado siete mil millones de pesos, la inversión no superará el presupuesto estipulado; 30 mil millones de pesos.

“Hay varios ajuste que se tiene que hacer, la inflación, el peso del dólar, finalmente todo va en ese presupuesto y los ajustes tiene que ver con las deductivas que hagan, las aditivas, hay muchas cosas en una obra, lo importante es cumplir la normatividad y no pasarnos del presupuesto”, especificó en el evento realizado en el centro de Juárez.

Y respecto a la serie de manifestaciones ante el aumento a las tarifas del transporte público, solo agregó “que se sigan manifestando, no hay problema”.

