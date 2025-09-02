Reporta Ternium que planta en Pesquería logra evaluación mundial

S&P Global Ratings otorgó la calificación “Medium Green” al Marco de Financiamiento Verde de la nueva acerera en Pesquería, reportó Ternium a través de un comunicado.

Esta calificación se basa en la metodología "Shades of Green" de S&P, que evalúa la contribución de las inversiones a un futuro bajo en carbono.

Medium Green es la segunda puntuación más alta y reconoce los avances de la acerera, aunque señala la necesidad de más mejoras, como el uso de hidrógeno verde.

De acuerdo con la empresa, la nueva planta en Pesquería permitirá a Ternium producir acero con una intensidad de gases de efecto invernadero significativamente menor que el promedio mundial, lo que contribuye a la meta de la empresa de reducir sus emisiones un 15% para 2030.

