Nuevo León

Reporta Ternium que planta en Pesquería logra evaluación mundial

Esta calificación se basa en la metodología "Shades of Green" de S&P, que evalúa la contribución de las inversiones a un futuro bajo en carbono

  • 02
  • Septiembre
    2025

S&P Global Ratings otorgó la calificación “Medium Green” al Marco de Financiamiento Verde de la nueva acerera en Pesquería, reportó Ternium a través de un comunicado.

Esta calificación se basa en la metodología "Shades of Green" de S&P, que evalúa la contribución de las inversiones a un futuro bajo en carbono. 

Medium Green es la segunda puntuación más alta y reconoce los avances de la acerera, aunque señala la necesidad de más mejoras, como el uso de hidrógeno verde.

De acuerdo con la empresa, la nueva planta en Pesquería permitirá a Ternium producir acero con una intensidad de gases de efecto invernadero significativamente menor que el promedio mundial, lo que contribuye a la meta de la empresa de reducir sus emisiones un 15% para 2030.


