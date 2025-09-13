Cerrar X
Nuevo León

Rescata PC a mujer lesionada en el Cerro de la Silla

Protección Civil de Nuevo León y Guadalupe rescató a una mujer lesionada mientras realizaba una caminata en el Cerro de la Silla

  • 13
  • Septiembre
    2025

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Guadalupe llevaron a cabo el rescate de una mujer que resultó lesionada mientras realizaba una caminata en el Cerro de la Silla.

El reporte fue atendido a las 13:37 horas, cuando se informó sobre una femenina con una posible lesión en el tobillo izquierdo, a la altura del área conocida como el teleférico.

El director de Protección Civil, Fernando Escobedo, informó que la persona fue identificada como Elena García Bautista, de 50 años de edad, con domicilio en el municipio de Juárez. Tras realizar la valoración correspondiente, los rescatistas diagnosticaron un esguince en la extremidad afectada.

Los elementos de Protección Civil colocaron un vendaje funcional y, posteriormente, apoyaron a la mujer en el descenso del cerro a bordo de un vehículo tipo Ranger, asegurando su traslado de forma segura hasta una zona donde pudiera recibir atención médica.

 


