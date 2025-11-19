Rescatan a cría de pecarí y logra reunirse con su manada

En un operativo que destacó la fuerza de la colaboración ciudadana y el compromiso con la vida silvestre, una cría de pecarí fue rescatada y logró reunirse con su familia luego de haber quedado atrapada en una alcantarilla en la colonia Contry La Silla 8º Sector, en el municipio de Guadalupe.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de las calles Renacimiento y Greco, donde vecinos reportaron la presencia del ejemplar dentro de una rejilla pluvial.

Elementos de la Guardia Forestal de Parques y Vida Silvestre, en coordinación con Protección Civil de Nuevo León, acudieron al sitio para asegurar el rescate.

Una vez recuperado, el equipo veterinario de la Guardia Forestal evaluó cuidadosamente su estado de salud para confirmar que estuviera en condiciones de regresar a su hábitat natural.

Sin embargo, el operativo continuó, pues al tratarse de una cría, su supervivencia dependía del reencuentro con su manada.

Durante varias horas, los Rangers recorrieron la zona en busca de señales del grupo familiar.

Vecinas y vecinos, conocedores del tránsito frecuente de fauna en la colonia, se sumaron al monitoreo y permanecieron atentos hasta la madrugada.

Fue alrededor de la 1:30 a.m. cuando finalmente la manada apareció. El reencuentro fue inmediato: la familia reconoció a la cría, la integró nuevamente y juntos regresaron al bosque cercano al Cerro de la Silla.

El exitoso rescate simboliza no solo la recuperación de un individuo, sino la continuidad de su desarrollo dentro de su comunidad natural. Es un recordatorio del impacto positivo que ocurre cuando autoridades, especialistas y ciudadanía trabajan unidos por la protección de la vida silvestre.

