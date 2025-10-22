Rescatan a perrita extraviada tras incendio en Santa Catarina

Maggie, una perrita pitbull estuvo extraviada desde el momento en que comenzaron las explosiones durante el incendio en un taller ubicado en los límites de las colonias Zimix y Jardines de Santa Catarina.

Al menos 12 horas más tarde de registrarse el incendio, elementos del grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, quienes inspeccionaron las áreas afectadas, encontraron finalmente a Maggie.

La pequeña se encontraba en una zona muy cercana al origen del siniestro, atrapada entre el miedo y el caos; presenta una leve herida en la frente, posiblemente causada por el contacto con un metal caliente, y estaba visiblemente deshidratada y asustada.

Fue trasladada de inmediato a las instalaciones de Protección Civil, donde recibió alimento, hidratación y atención veterinaria. Personal de Bienestar Animal le aplicó tratamiento para limpiar sus ojos y combatir garrapatas, ayudándola a recuperarse poco a poco.

Jhermali Josalath, dueña de Maggie, había pedido desesperadamente apoyo en redes sociales para encontrar a su fiel compañera tras el siniestro. Gracias a ese llamado y al trabajo de los rescatistas, Maggie regresó sana y salva a los brazos de su dueña.

