Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Rescatan_siete_cachorros_Apodaca_95479c0bdb
Nuevo León

Rescatan a siete cachorros y a su madre en Apodaca

Este rescate ocurrió sobre la avenida Circuito del Acueducto, donde los caninos se encontraban dentro de una caja de madera

  • 12
  • Enero
    2026

Siete cachorros y su madre fueron rescatados por elementos de Protección Civil del Estado, luego de que se reportara la presencia de los animales al interior de una construcción.

Rescatan-siete-cachorros-Apodaca.jpg

El rescate se realizó la mañana de este lunes en la zona de World Park Apodaca, sobre la avenida Circuito del Acueducto, en la colonia Exhacienda Santa Rosa, en el municipio de Apodaca.

Rescatan-siete-cachorros-Apodaca.jpg

De acuerdo con el reporte, los cachorros se encontraban dentro de una caja de madera, la cual apenas los protegía del frío, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades para salvaguardar su integridad.

Rescatan-siete-cachorros-Apodaca.jpg

Personal de Protección Civil del Estado retiró a los cachorros y a la madre del lugar. Se informó que los animales serán resguardados y posteriormente puestos en adopción, con el fin de brindarles un hogar seguro.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_13_at_8_37_00_PM_911155723a
Llega a Monterrey corazón desde Tampico para trasplante
Whats_App_Image_2026_01_13_at_11_31_20_AM_5fb7bbfb70
Ferrocarril impacta auto y deja mujer lesionada en Monterrey
Whats_App_Image_2025_07_01_at_7_23_05_PM_e085589989
Accidente laboral termina con trabajador lesionado de una pierna
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_13_at_8_37_00_PM_911155723a
Llega a Monterrey corazón desde Tampico para trasplante
Whats_App_Image_2026_01_13_at_6_54_48_PM_a7ccd6d85e
Donald Trump califica al T-MEC como 'irrelevante'
nl_c4_sur_adrian_8dcbaea5df
Pone Adrián de la Garza primera piedra del C4 Sur
publicidad

Más Vistas

Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
Fallece_hermano_Rocha_Moya_d8c5dbee88
Fallece Antonio Rocha Moya, hermano de Gobernador de Sinaloa
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
publicidad
×