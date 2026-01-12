Rescatan a siete cachorros y a su madre en Apodaca

Siete cachorros y su madre fueron rescatados por elementos de Protección Civil del Estado, luego de que se reportara la presencia de los animales al interior de una construcción.

El rescate se realizó la mañana de este lunes en la zona de World Park Apodaca, sobre la avenida Circuito del Acueducto, en la colonia Exhacienda Santa Rosa, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con el reporte, los cachorros se encontraban dentro de una caja de madera, la cual apenas los protegía del frío, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades para salvaguardar su integridad.

Personal de Protección Civil del Estado retiró a los cachorros y a la madre del lugar. Se informó que los animales serán resguardados y posteriormente puestos en adopción, con el fin de brindarles un hogar seguro.

