'Respalda Sheinbaum proyectos para Santa Catarina': Jesús Nava

Al rendir su Cuarto Informe de Gobierno, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, reconoció el apoyo del Gobierno Federal y subrayó el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a proyectos clave que beneficiarán directamente a las familias del municipio.

Destacó que entre 2026 y 2027 se concretarán obras estratégicas como la estación del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, un Hospital Regional del IMSS con 39 especialidades y capacidad para 200 camas, así como una nueva Clínica Familiar.

Nava enfatizó que estas acciones fortalecerán la movilidad, la salud, la educación y la asistencia social, mientras que los programas federales como becas educativas y pensiones universales seguirán garantizando igualdad de oportunidades y apoyo a los sectores más vulnerables.

