Cerrar X
Revela_CEDHNL_violaciones_a_derechos_de_personas_mayores_en_NL_664bcad043
Nuevo León

Revela CEDHNL violaciones a derechos de personas mayores en NL

El estudio recopila cinco años de información sobre quejas y solicitudes de intervención presentadas directamente por este sector de la población

  • 24
  • Agosto
    2025

En Nuevo León, las personas mayores enfrentan con frecuencia obstáculos para ejercer sus derechos al menos 265 quejas ante Derechos Humanos muestran una violación a este sector.

Así lo reveló un informe presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) con motivo del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, conmemorado este 28 de agosto.

El estudio recopila cinco años de información sobre quejas y solicitudes de intervención presentadas directamente por este sector de la población.

Revela CEDHNL violaciones a derechos de personas mayores en NL

Dicha antología titulada ¿Cómo están las personas mayores en Nuevo León?, abarca el periodo del 1 de enero de 2020 al 20 de junio de 2025 y muestra que en ese lapso se abrieron 657 expedientes de queja, más de la mitad de ellos, 265 en total, confirmaron violaciones a los derechos humanos.

Entre las situaciones detectadas se incluyen problemas de acceso al agua potable, detenciones arbitrarias y casos en los que autoridades ingresaron de manera irregular a domicilios de adultos mayores.

En términos de impacto, la CEDHNL reportó la atención de 7,418 personas agraviadas en asuntos relacionados con esta población, la mayoría de ellas fueron mujeres mayores, además de víctimas de delitos y personas con alguna discapacidad. 

Revela CEDHNL violaciones a derechos de personas mayores en NL

Según el organismo, estas condiciones combinadas representan factores de mayor vulnerabilidad.

Las violaciones más frecuentes estuvieron relacionadas con omisiones de autoridades en el cumplimiento de la ley, restricciones a derechos por motivos de edad y retrasos en la integración de averiguaciones previas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado fue la autoridad con mayor número de señalamientos, seguida por la Secretaría de Seguridad estatal y los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

Revela CEDHNL violaciones a derechos de personas mayores en NL

La presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, consideró que el informe constituye una herramienta valiosa, pues refleja las preocupaciones expresadas por las propias personas mayores.

Además, llamó a las instituciones estatales y municipales a reforzar políticas y mecanismos que aseguren la protección de este sector bajo un enfoque de género e interseccionalidad.

Con este trabajo, la Comisión busca ofrecer un panorama del estado actual de los derechos de las personas mayores en la entidad y subrayar los retos que enfrentan las autoridades para atender las necesidades de una población en crecimiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_9_33_23_PM_0b09afe0ca
Reconoce Apodaca labor de bomberos de Nuevo León
Whats_App_Image_2025_08_24_at_8_39_08_PM_c1b0fb368c
Hombre se ahoga en el río Ramos por intentar salvar a su hija
Morena_Congreso_Local_dbceb248fd
Presenta Morena agenda mínima para el segundo periodo legislativo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_21_at_6_05_21_PM_436dbbc288
Descifran pensamientos y los convierten en lenguaje
Se_forma_tormenta_tropical_Juliette_en_costas_del_Pacifico_803e2d9f26
Se forma tormenta tropical Juliette en costas del Pacífico
Dan_298_anos_de_carcel_a_uno_de_los_asesinos_del_hijo_de_Javier_Sicilia_f1db8889e1
Dictan 298 años de cárcel por asesinar a hijo de Javier Sicilia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T113131_162_04bc7a25f0
Falla sistema de pago con tarjeta en supermercados
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T131003_269_22e62ec4c2
Shakira llega a Monterrey con su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'
publicidad
×