Roban $1,5 mdp y joyería en la comunidad El Faisán, en Santiago

Un botín estimado en un millón y medio de pesos en efectivo, además de joyería, fue sustraído de una residencia ubicada en la comunidad El Faisán, en Santiago

  • 27
  • Agosto
    2025

Un botín estimado en un millón y medio de pesos en efectivo, además de joyería de alto valor, fue sustraído de una residencia ubicada en la comunidad El Faisán, en Santiago, lo que desató una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con fuentes policiales, el atraco ocurrió en un domicilio en dico sector el pasado 23 de agosto, aunque el reporte fue realizado hasta la noche del martes 26. 

Según informes fueron los propietarios quienes, al regresar al domicilio, se percataron del robo y solicitaron la intervención de las autoridades.

El caso fue clasificado como robo a casa habitación sin violencia, pues no se encontraron señales de forcejeo o agresión. Sin embargo, por el monto de lo sustraído y la zona en la que ocurrió, el hecho generó relevancia dentro de las corporaciones investigadoras.

Agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía trabajan en la recopilación de indicios y en el análisis de cámaras de seguridad de la zona, con la intención de establecer el modo en que los responsables ingresaron y si contaban con información previa sobre los movimientos de los habitantes.

El robo millonario en la comunidad El Faisán, se suma a una serie de hechos que mantienen bajo la lupa a las zonas residenciales de alta plusvalía en la entidad, donde la seguridad privada convive con investigaciones de alto perfil.


