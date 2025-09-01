'Rockean' contra el bullying en el regreso a clases

Bajo el lema "no más bullying" inició la Semana de la Participación con el concierto de valores para las infancias en la primaria Jaime Torres Bodet, ubicada al sur de Monterrey.

Durante la inauguración, el Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, destacó la importancia de combatir el acoso escolar.

“El bullying es un monstruo que intenta hacernos creer que no podemos vencerlo, pero tenemos herramientas como la música, los valores y una banda de monstruos rockeros para derrotarlo", afirmó Acosta.

“Levante la mano quien quiera ser parte de la banda de los valores, la banda que respeta, que ayuda, y que levanta la voz por quien lo necesita”.

Acosta enfatizó el rol de los jóvenes en la sociedad y ante las situaciones de acoso escolar, no están solos.

"Niñas y niños, ustedes no son el futuro, son el presente. En Nuevo León, su voz se escucha y cuenta, no están solos".

Este ciclo de actividades, organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana, celebra el Día Estatal de la Participación y el comienzo del ciclo escolar 2025-2026.

La Semana de la Participación, que se llevará a cabo del 1 al 7 de septiembre, reconocerá a los ciudadanos que contribuyen de forma activa a sus comunidades. Entre las actividades programadas se encuentran el reconocimiento a la ciudadanía ejemplar y la reinauguración del Parque Ciudadano, un espacio público rescatado para la convivencia y la cultura.

El evento finalizará el domingo 7 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Participación Ciudadana, con carreras gratuitas de 3K, 5K y 10K.

Comentarios