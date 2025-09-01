Cerrar X
Nuevo León

'Rockean' contra el bullying en el regreso a clases

Este ciclo de actividades, organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana, celebra el Día Estatal de la Participación y el comienzo del ciclo escolar

  • 01
  • Septiembre
    2025

Bajo el lema "no más bullying" inició la Semana de la Participación con el concierto de valores para las infancias en la primaria Jaime Torres Bodet, ubicada al sur de Monterrey.

Durante la inauguración, el Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, destacó la importancia de combatir el acoso escolar.

“El bullying es un monstruo que intenta hacernos creer que no podemos vencerlo, pero tenemos herramientas como la música, los valores y una banda de monstruos rockeros para derrotarlo", afirmó Acosta.

“Levante la mano quien quiera ser parte de la banda de los valores, la banda que respeta, que ayuda, y que levanta la voz por quien lo necesita”.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 8.15.14 PM.jpeg

Acosta enfatizó el rol de los jóvenes en la sociedad y ante las situaciones de acoso escolar, no están solos. 

"Niñas y niños, ustedes no son el futuro, son el presente. En Nuevo León, su voz se escucha y cuenta, no están solos".

Este ciclo de actividades, organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana, celebra el Día Estatal de la Participación y el comienzo del ciclo escolar 2025-2026.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 8.15.14 PM (1).jpeg

La Semana de la Participación, que se llevará a cabo del 1 al 7 de septiembre, reconocerá a los ciudadanos que contribuyen de forma activa a sus comunidades. Entre las actividades programadas se encuentran el reconocimiento a la ciudadanía ejemplar y la reinauguración del Parque Ciudadano, un espacio público rescatado para la convivencia y la cultura.

El evento finalizará el domingo 7 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Participación Ciudadana, con carreras gratuitas de 3K, 5K y 10K.


b7e3c6a1_891d_4990_bb92_373f6c89d8ec_d0d68e8e65
EH_UNA_FOTO_2025_08_28_T215007_181_724b04c2c5
Surge_primera_empresa_mexicana_basada_en_bitcoin_afc5e70c69
EH_UNA_FOTO_6f10e449ab
EH_UNA_FOTO_20e6ceeb4d
INFO_7_UNA_FOTO_7_e6c4cf803c
Gemini_Generated_Image_8wqdnm8wqdnm8wqd_b5f3291217
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
