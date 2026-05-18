Hallan cuerpo en arroyo junto al Centro Metropolitano
Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes al interior de un arroyo ubicado entre las calles Humberto Castilla y Eje 5, en Saltillo
- 18
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Mayo
2026
El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este lunes al interior de un arroyo ubicado entre las calles Humberto Castilla y Eje 5, a un costado del Centro Metropolitano.
El hallazgo fue realizado por un trabajador municipal que efectuaba labores de limpieza y mantenimiento en el sector.
Tras el reporte a los números de emergencia, elementos de la Fiscalía General del Estado se movilizaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.
La zona fue acordonada por oficiales de la Policía Saltillo y corporaciones estatales, quienes mantuvieron resguardado el sitio mientras se llevaban a cabo las diligencias periciales.
De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba señales visibles de violencia.
La víctima vestía una sudadera blanca y pantalón de mezclilla. Será la necropsia de ley la que determine las causas exactas del fallecimiento.
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