Hallan cuerpo en arroyo junto al Centro Metropolitano

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este lunes al interior de un arroyo ubicado entre las calles Humberto Castilla y Eje 5, a un costado del Centro Metropolitano.

El hallazgo fue realizado por un trabajador municipal que efectuaba labores de limpieza y mantenimiento en el sector.

Tras el reporte a los números de emergencia, elementos de la Fiscalía General del Estado se movilizaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

La zona fue acordonada por oficiales de la Policía Saltillo y corporaciones estatales, quienes mantuvieron resguardado el sitio mientras se llevaban a cabo las diligencias periciales.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba señales visibles de violencia.

La víctima vestía una sudadera blanca y pantalón de mezclilla. Será la necropsia de ley la que determine las causas exactas del fallecimiento.

Comentarios