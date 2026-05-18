Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_3462_7c1cdadd1d
Coahuila

Hallan cuerpo en arroyo junto al Centro Metropolitano

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes al interior de un arroyo ubicado entre las calles Humberto Castilla y Eje 5, en Saltillo

  • 18
  • Mayo
    2026

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este lunes al interior de un arroyo ubicado entre las calles Humberto Castilla y Eje 5, a un costado del Centro Metropolitano.

El hallazgo fue realizado por un trabajador municipal que efectuaba labores de limpieza y mantenimiento en el sector.

Tras el reporte a los números de emergencia, elementos de la Fiscalía General del Estado se movilizaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

La zona fue acordonada por oficiales de la Policía Saltillo y corporaciones estatales, quienes mantuvieron resguardado el sitio mientras se llevaban a cabo las diligencias periciales.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba señales visibles de violencia.

La víctima vestía una sudadera blanca y pantalón de mezclilla. Será la necropsia de ley la que determine las causas exactas del fallecimiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

RESCATE_pecari_79c4a78c66
Rescatan a pecarí herido en calles del sector Cumbres
detenido_masacre_puebla_71d754e45f
Detienen a 'El Pony', sospechoso de masacre en Puebla
detenido_agresion_mujer_7b75c3a173
Detienen a hombre por agredir a mujer con una piedra
publicidad

Últimas Noticias

inter_eua_soldados_9b6d209abd
'OTAN no teme al abandono de EUA', afirman alieados europeos
inter_vladimir_putin_xi_jinping_bead83744a
Arranca cumbre entre Vladimir Putin y Xi Jinping en China
nacional_royal_caribbean_3d0cf6f7a9
Semarnat rechaza proyecto de Royal Caribbean por riesgo ambiental
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
Jose_Lobaton_b857f3506c
Imputan a José Lobatón; este miércoles tendrá audiencia clave
publicidad
×