Nuevo León

San Pedro impulsa reglamento para casetas en fraccionamientos

El municipio de San Pedro está impulsando un reglamento municipal que regulará las casetas y plumas en fraccionamientos privados

El municipio de San Pedro está impulsando un reglamento municipal que regulará las casetas y plumas en fraccionamientos privados con el fin de otorgar una certeza jurídica y mayor seguridad a los vecinos. 

A través de un comunicado, el Secretario General del Ayuntamiento, Luis Susarrey, explicó que esta iniciativa esta basada en una reforma que se aprobó recientemente por el Congreso del Estado en donde se faculta a los municipios el otorgar permisos para la instalación de estos mecanismos de seguridad en las colonias. 

“Hoy estamos en condiciones de presentar una propuesta de reforma, que van a analizar a los regidores. Quisimos invitar principalmente a la regidora presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y al regidor presidente de la Comisión de seguridad por ser un tema que les compete a ambos.

“Que una vez presentada, ellos analicen esta iniciativa, se haga un ejercicio abierto con todos los vecinos, se reciban propuestas y tengamos, pues, ya una regulación propia en el Municipio para darle certeza jurídica, seguridad y agilidad a los trámites de casetas”, dijo Luis Susarrey. 

Esta propuesta se hizo en una reunión con vecinos en donde también estuvieron presentes os regidores Carmina Cantú, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, y Eugenio Roux, presidente de la Comisión de Seguridad, además del Secretario General, el Secretario de Participación Ciudadana, Ricardo Rodríguez, y el Consejero de Asuntos Jurídicos, Jonathan Martínez. 

Los presidentes de colonias manifestaron su disposición para participar en la consulta del reglamento, así como informar a los vecinos de sus respectivos sectores para que aporten sus comentarios y enriquezcan la propuesta.


