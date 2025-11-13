Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T111852_209_6c0f05586f
Nuevo León

Santiago refuerza la seguridad por el Buen Fin

Este operativo busca reducir delitos como el robo tipo cristalazo, por lo que se instó a los ciudadanos a tomar sus precauciones al salir de compras

  • 13
  • Noviembre
    2025

Para garantizar la tranquilidad de los compradores y prevenir robos durante el Buen Fin, el municipio de Santiago puso en marcha un operativo especial de seguridad con más de 20 unidades y 90 elementos.

El arranque fue encabezado por el alcalde David de la Peña, quien junto a autoridades municipales y estatales dio el banderazo de salida a las corporaciones que estarán vigilando los principales puntos comerciales del municipio.

“Hoy arrancamos el operativo del Buen Fin, del día 13 al 16 de noviembre estaremos con más de 90 elementos en la calle, con tres torres de vigilancia, más de 20 patrullas, Unidades de Vigilancia Inteligente, dos vehículos blindados tipo RAM, la Black Mamba, así como todo el personal desplegado a lo largo y ancho del municipio de Santiago, cuidando el área de bancos, cuidando todos los centros de comercio que existen en el municipio de Santiago”, explicó el Alcalde.

Las acciones de seguridad estarán enfocadas en los sectores con mayor actividad comercial, como el centro del municipio o el malecón de la presa La Boca, aunque también se mantendrá vigilancia en zonas residenciales para evitar que sean blanco de robos.

El operativo busca reducir delitos como el robo tipo cristalazo, común en esta temporada.

Por lo que se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones: acudir con el monto exacto para sus compras o usar dinero electrónico, no dejar objetos de valor visibles dentro de los vehículos y evitar acudir con menores de edad.

Será del 13 al 16 de noviembre.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T132146_427_3c6a59b1fc
Caen cinco personas en posesión de armas y droga en Michoacán
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T124746_314_70864bb36c
Incineran más de 370 kilos de droga decomisada en Apodaca
200_kilos_drogas_sonora_85b5c29f48
Decomisan casi 200 kilos de metanfetamina en Sonora
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T132146_427_3c6a59b1fc
Caen cinco personas en posesión de armas y droga en Michoacán
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T124746_314_70864bb36c
Incineran más de 370 kilos de droga decomisada en Apodaca
INFO_7_UNA_FOTO_1_5a663cd6a7
Se registra volcadura en San Pedro; hay un lesionado
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×