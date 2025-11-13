Santiago refuerza la seguridad por el Buen Fin

Para garantizar la tranquilidad de los compradores y prevenir robos durante el Buen Fin, el municipio de Santiago puso en marcha un operativo especial de seguridad con más de 20 unidades y 90 elementos.

El arranque fue encabezado por el alcalde David de la Peña, quien junto a autoridades municipales y estatales dio el banderazo de salida a las corporaciones que estarán vigilando los principales puntos comerciales del municipio.

“Hoy arrancamos el operativo del Buen Fin, del día 13 al 16 de noviembre estaremos con más de 90 elementos en la calle, con tres torres de vigilancia, más de 20 patrullas, Unidades de Vigilancia Inteligente, dos vehículos blindados tipo RAM, la Black Mamba, así como todo el personal desplegado a lo largo y ancho del municipio de Santiago, cuidando el área de bancos, cuidando todos los centros de comercio que existen en el municipio de Santiago”, explicó el Alcalde.

Las acciones de seguridad estarán enfocadas en los sectores con mayor actividad comercial, como el centro del municipio o el malecón de la presa La Boca, aunque también se mantendrá vigilancia en zonas residenciales para evitar que sean blanco de robos.

El operativo busca reducir delitos como el robo tipo cristalazo, común en esta temporada.

Por lo que se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones: acudir con el monto exacto para sus compras o usar dinero electrónico, no dejar objetos de valor visibles dentro de los vehículos y evitar acudir con menores de edad.

Será del 13 al 16 de noviembre.

