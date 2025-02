Se agudiza desabasto de medicinas en IMSS Nuevo León

En Nuevo León, el IMSS cambió de delegado y a la par crecieron las quejas sobre desabasto de medicamentos.

Derechohabientes del organismo denuncian que desde hace por lo menos dos meses, se ha agudizado la escasez de medicinas y esto coincide con la llegada al IMSS Nuevo León de Miralda Aguilar Patraca, el pasado 9 de diciembre.

Además de la falta de disponibilidad de fármacos para tratar cáncer, ahora se suman los relacionados con diabetes e hipertensión.

En varias clínicas y hospitales del IMSS de la zona metropolitana de Monterrey, El Horizonte pudo constatar qué derechohabientes están padeciendo un desabasto de medicamentos, principalmente en medicinas para tratar la diabetes y la hipertensión, que son dos de las enfermedades más comunes entre la población regia.

Productos como la insulina, el compuesto de metformina con sitagliptina, que son para controlar la diabetes, y el amlodipino, que es para la hipertensión, escasean en farmacias como la Clínica 6 del IMSS, en San Nicolás, y la Clínica 32, del municipio de Guadalupe.

El problema se agudizó tras la llegada de la nueva delegada del IMSS al estado, Miralda Aguilar Patraca, quien asumió el cargo el pasado 9 de diciembre, en sustitución de Tonatihu Ortiz Castillo.

En el caso del abastecimiento de medicinas, la responsabilidad recae sobre Iztel Arriola Gutiérrez, quien es la coordinadora de abasto del IMSS Nuevo León.

Los derechohabientes del IMSS, quienes pidieron omitir sus nombres, salieron sin medicamentos y muy molestos de la Clínica y Hospital de Zona Número 6 del IMSS, en San Nicolás.

Ambos padecen de diabetes y desde hace dos meses no le han surtido insulina porque no hay y no saben para cuándo van a surtir.

Tampoco les surtieron otros medicamentos como el compuesto de metformina con sitagliptina

Afirmaron que, así como ellos, otros de los derechohabientes que padecen la enfermedad sufren por el desabasto de insulina y temen complicaciones de salud.

“No hay, vamos a ver para cuándo está o cómo le hacemos, porque si no me la inyecto, no, pues me muero, debería de haber medicamentos, no sé por qué falta”, indicó el paciente.

Su esposa aseguró que en la farmacia del IMSS sólo les dijeron que surtir la receta iba a quedar pendiente, sin darles la certeza de cuándo.

Otra paciente, quien se identificó como Sara, despotricó contra el servicio porque también ella ha padecido de desabasto por el mismo medicamento.

“No hay medicamento en las clínicas, pero los familiares de los de farmacia van a verlos en los mercaditos, llenos de medicamentos de todos, ese es el mercado negro, ahí lo compramos, saquean las farmacias”, acusó la mujer.

Pero además de la escasez del medicamento, la mujer afirmó que ve cada vez más deterioradas las instalaciones de ese hospital ubicado sobre la avenida Universidad.

“A cualquier clínica que vaya, es un asco, ¿dónde está Zoe Robledo?, ¡Ah!, pero el día de la quincena, bien que viene a cobrar su chequesote”, indicó.

En diciembre del 2024, Aguilar Patraca asumió el cargo de nueva delegada del IMSS en Nuevo León; y, según los derechohabientes, el resurgimiento del desabasto de medicinas coincide, por los tiempos, con la llegada de esa funcionaria.

Y para colmo... persisten los malos tratos

Aparte de la falta de medicamento, los derechohabientes del IMSS padecen otro “predicamento”: los malos tratos del personal de seguridad.

Además de cargar con el pesar de tener un familiar enfermo, es común que los guardias corran a la gente de la sala de espera.

En el caso de la Clínica y Hospital Número 6 del IMSS, en San Nicolás, las afueras parece un campamento de migrantes, pero en realidad son la prolongación de la sala de espera.

Afuera de las instalaciones médicas, familiares de pacientes tienen que esperar a la intemperie.

A Ángel Rodríguez le pidieron llevar donadores de sangre para su suegra, pero él denunció que el personal, con malos tratos, no ha permitido que los donantes ingresen para la donación. A pesar del frío, la familia completó tres días esperando afuera.

“No nos dejan entrar, nos corren, hay mucha gente que quiere donar sangre y, de por sí, es desconfiada. Y luego, a los que traes, los tratan mal”, expuso.

Explicó que recibió malos tratos verbales del personal.

“Le dije (a la enfermera): ‘Oiga, no oye bien el vecino (que iba a donar sangre)”. Y me dijo: “¿Está retrasado mental o qué?, ¿Son analfabetas o qué? ¿Son analfabetas?”, refirió.

El espacio donde esperan afuera es insalubre.

Un guardia salió a reclamarles por estar platicando con El Horizonte.

“Aquí me trataron como si fuera un animal, un analfabeto. A huevo quieren que uno esté afuera, no puede contestar (mi familiar), a huevo quieren que esté ahí afuera”, acusó otro familiar.

Adentro, las cosas no andan mejor.

“A mi suegra la tenían el primer día, parada… esperando”, declaró.

Otro familiar de un paciente dio su testimonio:

“Una vez que estaba haciendo mucho frío, no te dejaban entrar, te sacan y te sacan para afuera. Aparte, los dos guardias son groseros y déspotas, y hasta las enfermeras”, aseguró.

“No nos dejan entrar al baño, a los familiares”, dijo otra mujer.

“Ayer nos castigaron y, a la hora de comida, no nos dejaron entrar”, denunció.

Cuando El Horizonte levantaba la nota, un trabajador de la construcción llegó desangrándose, mientras los espectadores cuestionaban la presunta tardanza la admisión, pese a ser urgente.

Aseguró que así atiende el IMSS las enfermedades.

“Puro paracetamol, puro paracetamol, entre ellos dicen: ‘dale un paracetamol’, un paracetamol”, cuestionó.

Comentarios