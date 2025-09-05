Cerrar X
Nuevo León

Se registra explosión e incendio en Zinc Nacional; lo controlan

Tras una inspección de seguridad, Protección Civil descartó cualquier riesgo de un nuevo incendio, por lo que se permitió que la empresa volviera a operar

  • 05
  • Septiembre
    2025

Apenas un par de semanas que volvió a operar, se registró un incendio en las instalaciones de Zinc Nacional, ubicadas en la colonia Lomas del Roble 1er Sector, en el municipio de San Nicolás.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil municipal y Bomberos de San Nicolás, quienes rápidamente comenzaron las labores y lograron controlar las llamas.

Este siniestro se originó durante tareas de mantenimiento que el personal de la misma empresa realizaba en un tanque, el cual se encontraba vacío, lo que disminuyó los daños.

Tras algunos minutos, los socorristas lograron sofocar el incendio al 100% y comenzaron con las tareas enfriamiento y limpieza del área, donde hubo un ligero derrame de químicos a causa del incendio.

Gracias a la pronta respuesta de los cuerpos de auxilio no se registraron pérdidas humanas, únicamente daños materiales.

Tras una inspección de seguridad, Protección Civil descartó cualquier riesgo de un nuevo incendio, por lo que se permitió que la empresa volviera a su operación normal.


