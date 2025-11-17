Cerrar X
Nuevo León

Se roban miradas 'perritos revolucionarios' en el desfile

Los elementos de la manada K-9 impresionaron al público con su porte, destreza y obediencia durante el paso de los contingentes

  • 17
  • Noviembre
    2025

El desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución tuvo unos participantes muy especiales; en esta ocasión, la destreza y disciplina de la manada K-9 se robó la atención y el aplauso de los asistentes.

Integrantes de la unidad canina de Protección Civil y otros cuerpos de rescate, lucieron muy “revolucionarios", demostraron su entrenamiento a lo largo del recorrido.

Erik Cavazos, director de Protección Civil, destacó la participación de sus compañeros de cuatro patas.

“Nuestros compañeros de Manadak9 ya se encuentran listos para este desfile cívico-militar conmemorativo al 115 Aniversario de la Revolución Mexicana. Es un orgullo ver su disciplina y el trabajo que realizan día con día”, señaló Cavazos.

Los elementos K-9, que habitualmente colaboran en tareas de búsqueda y rescate, impresionaron al público con su porte, destreza y obediencia durante el paso de los contingentes, mostrando la importancia de su labor en las filas de Protección Civil estatal

Su participación añadió un toque especial y emotivo a la jornada cívica.


