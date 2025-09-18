Suman 180 detenidos por delitos en el transporte público

El gobierno de Nuevo León dio a conocer la suma de 180 detenidos en el transporte público por los delitos de delitos de acoso y robo a pertenencias.

La cifra representa el mes de julio hasta la fecha y los resultados se obtuvieron por denuncias de los ciudadanos.

En la entrega de 60 nuevos camiones de la ruta 99-Tamaulipas en el gimnasio Nuevo León el gobernador, Samuel García, destacó la nueva estrategia de los policías a supervisar el transporte público.

“Elementos se están subiendo a los vagones del metro y a los camiones para que haya mucha seguridad.

En cuatro años ya somos seis mil policías, tenemos 1,000 cadetes que se van a graduar para ser 7,000, y ya tenemos división área”, dijo Samuel.

Además, declaró que las administraciones pasadas “dejaron morir” a la Fuerza Civil, dejando 3,000 policías y pésimas condiciones.

Durante el evento, el oficial Óscar Maya, comandante de la Unidad Especializada para Transportes de Fuerza Civil, adelantó que pronto se integrará una nueva coordinación al sistema de seguridad de transporte.

“Estaremos integrando de manera pronta lo que es la vigilancia y coordinación con en el transporte privado de plataformas, así como los taxis, esto con la finalidad de brindar asistencia, protección a los usuarios”, declaró Maya.

