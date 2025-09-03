Cerrar X
EH_CONTEXTO_344ec034de
Nuevo León

Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores

Una de las víctimas fue identificada como un joven de 23 años de edad, quien viajaba en uno de los automóviles siniestrados

  • 03
  • Septiembre
    2025

El trágico accidente registrado en Ciénega de Flores, donde un camión de personal se estrelló contra una gasolinería, ha cobrado la vida de dos personas.

Una de las víctimas fue identificada como Antonio de Jesús Ramírez, de 22 años de edad, quien viajaba en uno de los vehículos impactados por la pesada unidad. 

La segunda persona fallecida es un hombre de 32 años, quien perdió la vida mientras recibía atención médica en el hospital de zona número 21 del IMSS. 

Ambos se encontraban entre los lesionados que fueron rescatados por elementos de Protección Civil y trasladados en estado grave tras quedar atrapados dentro de un automóvil Tsuru.

Los familiares de las víctimas exigen justicia y han pedido a las autoridades que el caso no quede impune, señalando que el accidente fue consecuencia de una presunta negligencia por parte del operador del camión de personal de la empresa HMD, quien aparentemente dormitó al volante y perdió el control.

El choque ocurrió sobre la carretera libre a Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 34, y además de los fallecidos, dejó cuatro personas lesionadas, severos daños materiales y el riesgo de una explosión por el derrame de combustible. 

Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

826c0d06_d280_4e36_8de8_9bf883dace88_cb2cf9dfc0
Motociclista pierde la vida tras fuerte choque en Saltillo
Whats_App_Image_2025_02_15_at_1_51_27_PM_6ab23d6f21
Cobra dos vidas accidente vehicular en carretera a Monclova
putin_acciente_avion_6028d55c2d
Putin se disculpa con Azerbaiyán por accidente de avión
publicidad

Últimas Noticias

serpiente_casa_satelite_96b2cc3c1f
Rescatan serpiente de cascabel en colonia Satélite Acueducto
giogo_armani_muere_44dbf1b465
Giorgio Armani, ícono de la moda en Milán, fallece a los 91 años
londres_autobus_9112170f15
Hospitalizan a 15 tras accidente de autobús en Londres
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×