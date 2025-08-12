Cerrar X
d2c8b081_e27a_443a_89f4_82d58a29803f_3aa887f93b
Nuevo León

Techo vuela más de 100 metros por fuertes vientos en Monterrey

Tras los fuertes vientos y lluvias que se presentaron durante la tarde del lunes en Monterrey, un techo fue arrancado y terminó volando más de 100 metros

  • 12
  • Agosto
    2025

Tras los fuertes vientos y lluvias que se presentaron durante la tarde del lunes en Monterrey, un techo fue arrancado y terminó volando más de 100 metros, hasta caer frente a una vivienda en el cruce de las calles Galeana y Linares, en la colonia Topo Chico

El techo terminó sobre la vía pública, causando daños parciales a la barda de la vivienda afectada, así como a cables de la Comisión Federal de Electricidad y servicios de telecomunicaciones, lo que provocó la suspensión temporal del suministro eléctrico en la zona.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para acordonar el área y prevenir riesgos adicionales.

Más tarde, personal de la CFE realizó trabajos para restablecer el servicio de energía eléctrica.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes retiren la estructura para liberar la vía y continuar con las reparaciones necesarias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_8_626568eacd
Muere joven tras cirugía estética en clínica del Obispado
Whats_App_Image_2025_08_12_at_6_53_51_PM_7c0f1e02bb
Asisten a clases de inglés elementos de la SSPC de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_12_at_5_00_24_PM_6a82e118c5
Acusan existencia de falsos inspectores en COEPRIS y PC estatal
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_4c0b6cd831
Reabren paso inferior de Rómulo Garza a Churubusco en San Nicolás
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_d19252c1f9
Américo Villarreal y Harfuch refuerzan coordinación en seguridad
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×