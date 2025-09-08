Cerrar X
Nuevo León

Tendrá Escobedo festival con fútbol y cultura rumbo al Mundial

El programa se celebrará entre febrero y marzo, e incluye conferencias, conversatorios, exposiciones artísticas, espectáculos musicales y ciclos de cine

  • 08
  • Septiembre
    2025

Rumbo al Mundial 2026, el municipio de Escobedo será sede del festival “Goles de Cabeza”, un evento que promete fusionar la pasión deportiva, la cultura y la música.

El alcalde, Andrés Mijes, presentó este lunes el evento que se realizará del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026, bajo la visión de la llamada 4T Norteña.

En la presentación estuvieron Bárbara Herrera, presidenta del Comité Conmemorativo del Bicentenario; el escritor Juan Villoro; Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento y Hugo Espiricueta, secretario de Cultura, Educación y Recreación Social de Escobedo.

Mijes destacó que el fútbol es mucho más que un juego, señaló, que lo importante es hacer equipo para que gane todo México.

“En este equipo llamado México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es nuestra número 10, la que mete los goles decisivos, la que define los partidos con inteligencia y con fuerza, la que garantiza que el Crecimiento Equitativo sea una victoria real para toda la nación”, expresó.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 10.25.04 PM.jpeg

“Ese es también el espíritu de buen futbol social de la 4T Norteña, con la pierna derecha impulsa la economía, la inversión y la seguridad para abrir el marcador, y con la pierna izquierda acomoda la jugada, reparte las oportunidades y convierte ese crecimiento en becas, cultura, educación y tejido social”, puntualizó.

Durante siete días, Escobedo se transformará en un punto de encuentro para aficionados, artistas, escritores y deportistas. El programa incluye conferencias, conversatorios, exposiciones artísticas, espectáculos musicales y ciclos de cine. 

Participarán figuras destacadas como los escritores Eduardo Sacheri y Francisco Mouat, los periodistas Gabriela Warketin, Marion Reimers y Roberto Gómez Junco, así como jugadores de los equipos locales, Tigres y Rayados. 

El festival también tendrá una fuerte presencia musical con El Gran Silencio, a ellos se sumarán JLB y Compañía y la DJ Remille, quienes prometen encender el ambiente con sus ritmos.

De acuerdo con el edil, el festival no solo celebra el Mundial de Futbol, sino que también conmemora el bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo, demostrando que la cultura, el deporte y la comunidad pueden jugar en el mismo equipo.


