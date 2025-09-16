'Trabajamos al máximo para ser la mejor sede del Mundial': Samuel

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró en entrevista para El Horizonte que el estado está trabajando al máximo para ser la mejor sede del Mundial 2026.

Reconoció que la preparación ha sido intensa, señalando que "las ojeras no son gratuitas", ya que recibir un evento de esta magnitud requiere una gran coordinación y esfuerzo.

García destacó la importancia de garantizar la seguridad y la finalización de las obras de infraestructura antes de la llegada de los primeros eventos.

Aunque faltan 269 días para el inicio oficial del Mundial, el gobernador mencionó que los juegos de repechaje comenzarán en marzo, lo que significa que el estado se prepara para recibir a miles de visitantes en tan solo ocho meses.

"Mucho trabajo, aeropuerto, nuevas líneas del metro, nuevos cuatro mil camiones", mencionó García, aludiendo a los proyectos clave para la movilidad y la logística del evento.

Afirmó que “no quería dar un informe” durante la entrevista, pero señaló que para marzo de 2026 todo estará listo.

Respecto al espectáculo de 700 drones que se realizó, el gobernador explicó que fue una decisión consciente para evitar la pirotecnia y la contaminación, además de ser una forma de demostrar que Nuevo León está a la vanguardia.

"Ahora estamos apelando al futuro. A no contaminar, evitaremos la pirotecnia, por los animalitos, por los niños y porque Nuevo León está a la vanguardia con el espectáculo de drones", dijo.

En cuanto a la celebración del Grito de Independencia, el mandatario señaló que hay mucho que festejar, ya que la entidad lidera a nivel nacional varios rubros como el de empleo y seguridad.

"En Nuevo León somos primer lugar en todo, entonces hay mucho que celebrar: primer lugar en seguridad, en educación, primer lugar en empleo, la mejor policía de México. Fuerza Civil", concluyó.

