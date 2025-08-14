Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos

Un grupo de inversores que acusa haber sido transado por la financiera Trínitas por un monto global de hasta $2,500 millones de pesos afinará este jueves una estrategia legal mediante la cual buscan recuperar su dinero.

Y es que la financiera les falló con el pago de intereses y ahora no les quiere regresar ni su capital invertido al declarar insolvencia económica.

Se estima que son hasta 400 personas, principalmente habitantes de San Pedro, los que fueron defraudados por la Financiera Trínitas SA de CV ENR, la cual es una sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) que fue fundada en 2010 por su presidente y director general, el también sampetrino Jorge Olvera Rodarte.

Del total de afectados, una parte se reunirá este jueves en el Club Industrial con los abogados del despacho Guerra González y Asociados para unir fuerzas y luego solicitar formalmente el concurso mercantil de Trínitas.

Inversores afectados que fueron entrevistados por El Horizonte indicaron que hasta el momento se han presentado hasta 28 denuncias contra Olvera Rodarte y tres socios, cuya identidad se desconoce, de las cuales ocho son penales y además de 20 mercantiles.

Y es que en este caso es calificado por los abogados como un “magafraude”, por el cual Olvera Rodarte, según el entrevistado, ya huyó del país, pues existen órdenes de aprehensión en su contra.

El entrevistado, quien pidió reservar su identidad, dijo que por la “confianza y buen historial” de que Olvera sí pagaba puntualmente los rendimientos y pagarés de inversión, él depositó “muchos millones” por el que le daban un interés de 19.5% anual.

Según la tabla de rendimientos, de la cual El Horizonte tiene una copia, esa tasa se le daba a quienes depositaban más de $10 millones de pesos a un plazo de 24 meses.

“Invertí varios millones desde el 2014; de hecho, invertí alrededor de 10 veces. El director general, Jorge Olvera, era alguien a quien conocía y eso me dio confianza. Creíamos que todo iba bien hasta diciembre del año pasado; en enero de este 2025 dejó de pagar intereses. El porcentaje que recibía por mi inversión era el 19.5% anual”, dijo en entrevista.

La acción de este jueves sería adicional y se busca que se reúna la mayor cantidad posible de afectados para lograr sumar el 35% de los pasivos totales y así un juez conceda el concurso mercantil.

En un comunicado y convocatoria circulada entre los afectados, el despacho Guerra González y Asociados les dice a los afectados que entre más afectados se unan, más peso tendrán ante los ojos de un juez mercantil y también quedará constancia de su crédito para que sea cubierto al momento de declararse la quiebra.

“Razones clave para integrarte cuanto antes: 1. Fortalecemos el impacto legal desde el inicio: cuantos más inversionistas presenten sus documentos, mayor será el peso ante la Autoridad Judicial Federal para sustentar el reclamo colectivo2.

“2. Aseguras el reconocimiento de tu crédito: al entregar tu documentación en esta etapa, garantizas que se incluya tu caso en la demanda concursal, lo que te permitirá ser reconocido formalmente como acreedor de Trinitas en el proceso judicial".

“3. Alcanzamos juntos el umbral del 35% del pasivo total: reunir desde el inicio una suma representativa de los adeudos es clave para que el juez declare formalmente el concurso mercantil de Trinitas”, indica el comunicado interno.

Los afectados y los abogados ya se habían reunido previamente el pasado 18 de julio también en el Club Industrial y fue ahí donde se estimó que se trataba de otro “megafraude” de financieras.

“La percepción de los abogados Jaime Guerra y Jesús Treviño, por su experiencia en otros asuntos, es que se trata de un megafraude".

“Se coincidió en la necesidad de iniciar el proceso de concurso mercantil, para así conocer la realidad del manejo de la empresa y extinguir la posibilidad de que se den privilegios a inversionistas afines a Jorge Olvera”, indica el acta de asamblea de la que El Horizonte tiene copia.

Este caso se suma a otros como el de Grupo Peak, en el que se reclaman montos por $800 millones de pesos y el cual El Horizonte ha documentado ampliamente.

En el caso Peak, Arturo “N” y Víctor “N” también levantaron dinero de afectados que luego se esfumó, por lo cual fueron demandados ante la Fiscalía de Nuevo León por el delito de fraude.

El caso de un afectado

El Horizonte entrevistó a uno de los afectados de Trínitas, que hizo hasta 10 inversiones de varios millones de pesos desde el 2014.

Él conoció a Jorge Olvera, el director de la financiera, quien, según versiones, huyó del país por la orden de aprehensión que giró la fiscalía en su contra por el fraude que se estima de más de $2,000 millones de pesos.

“Lo que sí es un hecho es que la empresa tiene desde diciembre del año pasado hasta la fecha sin poder pagar un solo peso de intereses a ningún inversor y, por lo que hemos escuchado, ya hay inclusive, le van a dar hasta el día último de agosto, le piden que se salga del edificio que está rentando porque no ha pagado las rentas y, bueno, por ahora está huido del país junto con su familia”, indicó.

Durante más de 10 años, comentó la fuente que solicitó el anonimato, que jamás solicitaron los estados financieros dictaminados de la empresa.

Agregó que Olvera presentaba la información de la empresa en reuniones que eran solicitadas por los inversionistas y hasta él iba a las oficinas de cada uno de ellos para dar la información de cómo iban avanzando sus montos.

Indicó que Olvera, al verse ya imposibilitado a seguir pagando los rendimientos, creó un esquema Ponzi, que es un tipo de estafa de inversión fraudulenta que implica el pago de rendimientos a los inversores utilizando el dinero de nuevos inversores, en lugar de ganancias legítimas obtenidas de actividades comerciales.

Señaló que la situación actual en las oficinas de Trínitas es que el 70% de los empleados ya se fueron.

“Le van a dar hasta el día último de agosto, porque le piden que se salga del edificio que está rentando porque no ha pagado las rentas”.

De acuerdo con la fuente, hay casi 20 demandas mercantiles y entre 6 y 8 demandas penales en contra del presidente y accionista mayoritaria de Trínitas con el 51% de las acciones.

Hoy, en el club industrial, un grupo de alrededor de 70 inversores se reunirá para ver las siguientes acciones para poder recuperar sus inversiones.

“No sé exactamente quién de los inversores haya hecho este movimiento para, ante la preocupación y la falta de recursos para poder pagar un abogado, me imagino, promovió entre muchos inversores juntarse entre todos para poder pagar una defensa colectiva y hacer una demanda colectiva buscando el concurso mercantil”.

La fuente indicó que él no se encuentra en este grupo, porque él directamente contrató servicios legales para actuar contra Trínitas.

Crónica de un fraude anunciado

La Sofom Financiera Trínitas ofrecía rendimientos mucho más altos que los del mercado, lo cual, según expertos, fue insostenible.

Esta empresa fue fundada en el 2010 por Olvera Rodarte, quien tiene el 51% de la empresa, mientras otros tres socios concentran el 49 por ciento.

La sociedad se anunciaba como un fondo que captaba recursos de inversores y luego prestaba dinero a pequeñas y medianas empresas (Pyimes) emproblemadas financieramente.

Con la cartera de deuda pagaba rendimientos de hasta nueve puntos por encima del mercado.

Por ejemplo, si los Certificados de la Federación (Cetes) pagan actualmente 8%, ellos daban el doble.

Así, por más de $10 millones de pesos de inversión, pagaban 19% anual.

En realidad, dicen ahora los afectados, se trataba de un esquema Ponzi o piramidal en el que una empresa capta dinero de inversores y con eso va pagando rendimientos, pero con el tiempo termina de “tronar” al ya no captar nuevos socios.

“Se convirtió en una especie de Ponzi en donde seguía levantando capital y los inversores seguíamos creyendo que estaba respaldado con alguna Pyme a la cual le había prestado y a la cual le había exigido una garantía, que es lo que él nos decía".

“Cuando él prestaba a una Pyme, le exigía una garantía equivalente a lo que le prestaba por 2.2; entonces, eso nos daba a todos mucha tranquilidad, pero creo que en mi caso y en el de 100% de los inversores, el error que todos cometimos es que nunca le exigimos una garantía, nunca le pedimos que nos mostrara estados financieros dictaminados y fue la verdad, fueron puras presentaciones en PowerPoint”, indicó.

En el caso de Trínitas, se les dejó de pagar en diciembre de 2024 y enero de 2025, por lo cual muchos se alarmaron y todavía hace unas semanas Olvera les tomaba la llamada diciéndoles que sí les iba a pagar, pero que no tenía solvencia porque iba a entrar otro fondo de inversión, pero eso nunca ocurrió.

El señalado ahora ya cambió de teléfono y, según afectados, está prófugo de la justicia.

