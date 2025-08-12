Vecino denuncia emisiones irregulares de crematorio en San Pedro

En pleno refugio de la obscuridad de la noche, vecino denuncia las emisiones de humo del crematorio de Capillas Marianas a escasos metros de su domicilio en San Pedro.

Y es que la imagen del establecimiento funerario ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Loma Larga, quedó grabada por un residente de las torres Atria, mientras emanaba bastante humo de una de las chimeneas.

Las imágenes fueron captadas el pasado sábado 9 de agosto alrededor de las 23:12 horas de la noche, lo que generó la molestia por parte del vecino identificado como Arturo Legal Partner, quien a través de una publicación en redes sociales evidenció la problemática.

Asimismo, Legal Partner informó que no es la primera vez que esto sucede y, al no haber una respuesta firme por parte de las autoridades competentes, decidió hacer esta denuncia pública. Uno de los principales problemas es que los contaminantes y olores entran a su domicilio.

“Durante las noches, el crematorio de @gayosso.marianas #CapillasMarianas aprovecha la oscuridad para emitir humo y contaminantes que penetran en nuestras casas".

“Como vecino de San Pedro Garza García, y ante el hartazgo por la nula respuesta a múltiples reclamos, me veo en la obligación de hacer esta denuncia pública: ya fue suficiente”, escribió en la publicación.

Ante esto, el vecino afectado también describió la sensación de vivir junto a un recinto de este rubro que no sigue los lineamientos establecidos en la NOM-09-SEMARNAT-2002 a nivel federal y la NAE-SDS-006-AIRE-2021 en Nuevo León.

Legal Partner señaló que es insoportable el olor que trae consigo la liberación de humo en cercanía de unidades habitacionales, así como la liberación y contaminación con toxinas y partículas finas que la incineración genera.

El vecino también hizo un llamado al gobierno de Nuevo León y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con la finalidad de que se realice una inspección a las Capillas Marianas y, de ser necesario, imponer sanciones contundentes, para evitar que el problema continúe.

“El olor es insoportable, y no descartamos el grave riesgo a nuestra salud por la presencia de partículas finas, metales pesados y toxinas".

“Espero esta publicación detone la inspección inmediata con mediciones reales durante su operación y la imposición de sanciones ejemplares”, agregó el vecino afectado.

