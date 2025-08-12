Cerrar X
dgsr_426c7da7df
Nuevo León

Vecino denuncia emisiones irregulares de crematorio en San Pedro

Un vecino de la colonia Loma Larga denunció emisiones y contaminación de Capillas Marianas y exigió una inspección y sanciones para evitar riesgos a la salud

  • 12
  • Agosto
    2025

En pleno refugio de la obscuridad de la noche, vecino denuncia las emisiones de humo del crematorio de Capillas Marianas a escasos metros de su domicilio en San Pedro.

Y es que la imagen del establecimiento funerario ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Loma Larga, quedó grabada por un residente de las torres Atria, mientras emanaba bastante humo de una de las chimeneas.

Las imágenes fueron captadas el pasado sábado 9 de agosto alrededor de las 23:12 horas de la noche, lo que generó la molestia por parte del vecino identificado como Arturo Legal Partner, quien a través de una publicación en redes sociales evidenció la problemática.

Asimismo, Legal Partner informó que no es la primera vez que esto sucede y, al no haber una respuesta firme por parte de las autoridades competentes, decidió hacer esta denuncia pública. Uno de los principales problemas es que los contaminantes y olores entran a su domicilio.

“Durante las noches, el crematorio de @gayosso.marianas #CapillasMarianas aprovecha la oscuridad para emitir humo y contaminantes que penetran en nuestras casas".

“Como vecino de San Pedro Garza García, y ante el hartazgo por la nula respuesta a múltiples reclamos, me veo en la obligación de hacer esta denuncia pública: ya fue suficiente”, escribió en la publicación.

Ante esto, el vecino afectado también describió la sensación de vivir junto a un recinto de este rubro que no sigue los lineamientos establecidos en la NOM-09-SEMARNAT-2002 a nivel federal y la NAE-SDS-006-AIRE-2021 en Nuevo León.

Legal Partner señaló que es insoportable el olor que trae consigo la liberación de humo en cercanía de unidades habitacionales, así como la liberación y contaminación con toxinas y partículas finas que la incineración genera.

El vecino también hizo un llamado al gobierno de Nuevo León y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con la finalidad de que se realice una inspección a las Capillas Marianas y, de ser necesario, imponer sanciones contundentes, para evitar que el problema continúe.

“El olor es insoportable, y no descartamos el grave riesgo a nuestra salud por la presencia de partículas finas, metales pesados y toxinas".

“Espero esta publicación detone la inspección inmediata con mediciones reales durante su operación y la imposición de sanciones ejemplares”, agregó el vecino afectado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_pica_pica_20acec3a1e
Pica Pica viene a Monterrey con su show 'Hola Carola'
EH_FOTO_VERTICAL_5dce0584dd
Nueva estafa telefónica contra adultos mayores en Saltillo
INFO_7_UNA_FOTO_10_bb19bc9f96
Mueren dos perros en incendio en la colonia La Reforma
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_4c0b6cd831
Reabren paso inferior de Rómulo Garza a Churubusco en San Nicolás
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_d19252c1f9
Américo Villarreal y Harfuch refuerzan coordinación en seguridad
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×