Ven positiva propuesta para una Coordinación Metropolitana

El Congreso del estado ve positiva la iniciativa de reforma para tener una mejor coordinación metropolitana entre los municipios actuales y los que pidieron agregarse a la lista, ya que aseguraron, así trabajarían en conjunto para solucionar las problemáticas actuales.

Luego de que tanto el gobernador, Samuel García, como los integrantes de la mesa metropolitana en Nuevo León, dijeran que enviarán una iniciativa al Congreso para incluir a más municipios a la Zona Metropolitana y así poder trabajar en temas como movilidad, seguridad e infraestructura de la mano, los diputados le dieron el visto bueno.

“La coordinación metropolitana es algo que la ciudadanía siempre nos ha pedido, entonces, ojalá que ahorita en esta etapa en la que estamos puedan trabajar los alcaldes y también nosotros los diputados y el gobierno del estado para que esta coordinación sea efectiva.

“Sí hay muchos temas de coordinación que si fuera efectiva, ayudarían a aliviar los problemas que se sienten en la metrópoli”, dijo Lorena de la Garza, presidenta del Congreso del estado.

Por su parte, la diputada Melisa Peña, de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión Metropolitana en el Congreso, también concordó en que es una buena iniciativa que beneficiará en la toma de decisiones.

“Ahorita tenemos un nivel de coordinación, que aunque en los municipios seamos de partidos distintos, pero se está viendo por los ciudadanos en temas como la seguridad , la infraestructura, agua, pues ya es un ganar para la ciudadanía.

“Que sepan los alcaldes que recibimos esta iniciativa con los brazos abiertos, que estoy, como presidenta de la Comisión Metropolitana, abierta en trabajar esas iniciativas”, dijo Peña.

Andrés Mijes, alcalde de Escobedo y presidente de la Mesa Metropolitana indicó que en 15 días estarán presentando la reforma para la Ley de Coordinación Metropolitana en donde buscan agregar a la Zona Metropolitana a municipios como Santiago, Pesquería, Salinas Victoria, Cadereyta, Ciénega de Flores y El Carmen, ya que los habitantes de estas zonas sufren más los problemas de movilidad por la falta de transportes públicos y de servicios básicos como el acceso al agua.

