Nuevo León

Ven positivo cambio de AyD, esperan buenos resultados

Los diputados en el Congreso del Estado ven positivo el cambio y esperan buenos resultados del nuevo titular Eduardo Ortegón

  • 24
  • Septiembre
    2025

Tras la salida de Juan Ignacio Barragán de Agua y Drenaje (AyD), los diputados en el Congreso del Estado ven positivo el cambio y esperan buenos resultados del nuevo titular Eduardo Ortegón.

Javier Caballero, diputado del PRI e integrante del Consejo de Agua y Drenaje dijo que aunque sí fue tardado el cambio, esperan que Ortegón tenga las herramientas para mejorar la gestión de Agua y Drenaje.

“Creemos que el cambio se tardó cuatro años, también hay que pensar en que este cambio le debería de traer mejoras a la institución, pero difícilmente en dos años van a poder darle vuelta a la situación y le están entregando una bomba de tiempo a Eduardo Otergón.

“Siempre vamos a desear que le vaya bien, vamos a dar un plazo para que demuestre su capacidad para que trabaje para que dé resultados”, dijo Javier Caballero.

La diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes agregó que con este cambio se podría facilitar la negociación de la deuda que desde hace años se está buscando por parte de AyD para terminar ciertos proyectos.

“Quizá pueda transitar la deuda como nosotros esperamos que de todas maneras, independientemente de lo que sea, podamos transitar tan en un presupuesto como también en lo del financiamiento que ha solicitado agua drenaje para dar la atención que se está requiriendo”, agregó Sandra Pámanes.

Por su parte, el diputado Carlos de la Fuente, coordinador del PAN dijo que pedirán una reunión con el nuevo titular de Agua y Drenaje para exponer las problemáticas que hay en los municipios.

“Vamos a pedir una reunión de trabajo como la tuvimos en varias ocasiones con el arquitecto Barragán y que nunca se nos resolvieron los problemáticas que tuvimos.

“Estoy algo contento, claro porque creo que podemos tener una interlocución con un nuevo persona y es una esperanza de qué si nos dé resultados, porque quien estaba no nos daba resultados”, agregó Carlos de la Fuente.

El coordinador de Morena, Mario Soto indicó que esperan que se les informe sobre los avances que ha habido con los financiamientos que se han otorgado.

“Espero que estos cambios sean para bien porque así lo demanda la ciudadanía, porque lo peor de este gobierno es agua y drenaje, porque hay temas de drenaje, de falta de suministro.

“No es un tema de que sea una crisis hídrica, si no de infraestructura, que se ha venido arrastrando de muchas administraciones estatales, con esta se agudizó de una manera increíble por eso espero que estos cambios sean para bien”, indicó Soto.


