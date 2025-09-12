Cerrar X
Nuevo León

Localizan hieleras con restos humanos en carretera a Reynosa

Tres hieleras con presuntos restos humanos fueron localizadas en la carretera libre a Reynosa, a la altura del municipio de Cadereyta

  • 12
  • Septiembre
    2025

La mañana de este viernes fueron localizadas tres hieleras con presuntos restos humanos en su interior, entre los kilómetros 35 y 36 de la carretera libre a Reynosa, a la altura del municipio de Cadereyta.

El hallazgo se registró frente a una empresa de transportes, muy cerca de la Refinería de Pemex y de la desviación que conduce al Cereso de Cadereyta. Los recipientes se encontraban en el camellón central, a un costado de un monumento en la entrada Cadereyta.

Al lugar acudieron elementos de Fuerza Civil, incluida una unidad blindada tipo Black Mamba, ademas de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, policías municipales y posteriormente agentes ministeriales, quienes aguardaban la llegada del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para iniciar con las diligencias.



De acuerdo con lo observado, dentro de las hieleras había bolsas de plástico que contenían los restos, aunque hasta el momento se desconoce si pertenecen a una o varias personas, hombres o mujeres.

Las autoridades establecieron un amplio perímetro de seguridad, lo que ocasionó desviaciones viales en la zona. Automovilistas que buscaban incorporarse a la autopista de cuota hacia Reynosa tuvieron que desviarse por la carretera libre, lo que generó fuerte carga vehicular en las inmediaciones de la refinería.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas o días la autoridad emita un comunicado oficial con más información sobre este hallazgo.


