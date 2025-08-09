Vinculan a dos elementos de PC San Pedro por caída de escenario

Un año después del accidente en el que 10 personas perdieron la vida tras la caída del escenario en San Pedro, un juez de control vinculó a proceso a dos elementos de Protección Civil municipal, tras ser acusados de homicidio culposo y lesiones.

Cabe resaltar que el 6 de agosto fueron vinculados dos funcionarios de PC estatal, por lo que ya son cuatro los sujetos a un proceso legal por este acontecimiento.

Aunque se buscaba vincular también al director de la corporación municipal, su defensa alegó que sus acciones no repercutieron en el accidente, pues él visitó el predio donde se celebró el mitin de Movimiento Ciudadano un día antes, por lo que todavía no se emitía la alerta de ventarrones.

En cambio, Marisela "N" y Javier "N" sí fueron vinculados por el accidente que le costó la vida a 10 personas y que dejó a más de 200 lesionados durante el cierre de campaña de la candidata naranja a la alcaldía de San Pedro.

Ese 22 de mayo de 2024 fuertes ráfagas de viento golpearon el escenario, por lo cual todo el mobiliario que había cayó sobre los participantes y algunos asistentes.

