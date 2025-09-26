Visita Samuel el Tecnoparque Hortícola Fidesur en Galeana

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inició su gira por el sur del estado visitando el Tecnoparque Hortícola Fidesur en el municipio de Galeana.

Durante su recorrido, el mandatario supervisó las labores de producción de tomate y la nueva línea de empaque del proyecto, destacando el compromiso de su administración con el desarrollo equitativo y el campo como "punta de lanza" del crecimiento regional.

García Sepúlveda subrayó su intención de replicar en el sur el apoyo que se brinda a los emprendedores en Monterrey, enfocándose en fortalecer la capacidad productiva del Tecnoparque.

"Así como en Monterrey estamos apoyando emprendedores para que sigan exportando, cuenten con que el gobernador va a apoyar al sur, que puedan tener a partir de enero un apoyo mensual aquí para el Tecnoparque Hortícola", afirmó.

El gobernador propuso una meta ambiciosa para el próximo año. Actualmente, el Tecnoparque, que cuenta con 40.6 hectáreas de invernadero dedicadas a la producción de tomate, ya produce 17,000 toneladas.

García Sepúlveda expresó su deseo de alcanzar las 20,000 toneladas en 2026, ofreciendo apoyo estatal en áreas clave como sueldos, maquinaria y riego para aumentar la utilidad y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

La directora general del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado de Nuevo León (FIDESUR), Yazmín del Refugio Bárcenas, resaltó el impacto positivo que el Tecnoparque ha generado en el ámbito socioeconómico de la región, permitiendo la evolución de productores y empresarios rurales.

"Estos desarrollos de esquema social de Fidesur tienen este objetivo. El forjar generaciones que han sentado las bases de un nuevo sector rural y agrícola", apuntó Bárcenas, enfatizando la visión a largo plazo del proyecto.

Como parte de su compromiso integral con la zona, el Gobernador anunció que continuará reforzando la seguridad en el sur con la implementación de un Regimiento en Galeana, que se sumará a los ya proyectados en Doctor Arroyo y Aramberri.

La visita a Galeana forma parte de una intensa agenda de trabajo en el sur del estado. El mandatario también tiene programado supervisar la primera etapa de la Carretera Interserrana y asistir a los Informes de Gobierno de los alcaldes de Galeana, Aramberri, Zaragoza e Iturbide.

El gobernador busca consolidar el desarrollo integral de la región, abarcando desde la infraestructura y la seguridad hasta el impulso de la economía agrícola.

