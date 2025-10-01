Waldo Fernández presenta iniciativa para castigar maltrato animal

El senador Waldo Fernández González, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista, presentó este miércoles, en el Senado de la República, una iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con la finalidad de castigar con más severidad el delito de maltrato y crueldad animal.

Esto lo hizo en conjunto con la organización Animal Heroes, quienes promovieron la “Ley Pay de Limón”. Un perrito que fue en el 2011, cuando tenía un año de edad, fue mutilado por integrantes del crimen organizado en Zacatecas.

Al “Pay de Limón”, los cercenaron sus dedos y finalmente perdió sus patas delanteras, por lo que ahora camina con prótesis.

La propuesta en la que también estuvo la diputada local del Verde, Claudia Chapa, establece por primera vez la definición legal de “animales domésticos” y la diferencia jurídica entre maltrato y crueldad animal.

También establece que debe haber sanciones proporcionales para cada caso e incorpora la figura de “Santuario de Animales”.

“Es muy importante, en un país moderno, no solamente es el que tiene la mejor infraestructura, no solamente es el que tiene los mejores medios de transporte o los mejores elementos constructivos, es el que respeta la vida de los seres sintientes”, dijo el senador.

En el último caso, la iniciativa busca crear espacios en las entidades federativas que garanticen el bienestar y la protección de animales de compañía y en situación de calle, fomentando su rehabilitación y adopción, además de prohibir el sacrificio injustificado por abandono, edad, sobrepoblación o falta de espacio.

La iniciativa fue elaborada junto con la Dirección Política de Animal Heroes, cuya organización rescató de un basurero a “Pay de Limón”.

Durante la presentación de la reforma, Adriana Buenrostro, directora política de la asociación, destacó la importancia de facilitar los mecanismos de denuncia en contra del maltrato animal.

Al evento también acudió la fundadora del Santuario Milagros Caninos, Patricia Ruíz, quien compartió la historia de “Pay de Limón”, un canino que fue víctima de crueldad animal.

Muchos violentadores, aseguraron, comenzaron ejerciendo violencia contra los animales, por lo que atender esta problemática es también una forma de prevenir la normalización de la violencia en México.

“Es un asunto que va más allá de la responsabilidad con los seres vivos, va más allá con nuestra responsabilidad, porque quienes empiezan a hacer conductas de maltrato o crueldad animal a temprana edad tienen una alta posibilidad de delinquir en otras etapas de su vida”, dijo Fernández González.

