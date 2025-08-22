Cerrar X
Nuevo León

Waldo Hernández pide que se revisen abusos en hospitales privados

El senador exigirá a Profeco sancionar cobros excesivos en hospitales privados, tras un caso viral por un medicamento de $6,400 pesos

  • 22
  • Agosto
    2025

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, anunció este viernes que presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que la Profeco investigue y sancione abusos en hospitales privados.

La propuesta surge tras el caso viral de una paciente regia a la que se pretendía cobrar $6,400 pesos por un medicamento cuyo precio en el mercado es mucho menor.

Fernández recordó que trabaja en la iniciativa “Seguros Justos”, con la que busca frenar incrementos excesivos en pólizas y prácticas abusivas que afectan a los adultos mayores.

Señaló además que, mientras la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros participó en un parlamento abierto en el Senado, la Asociación de Hospitales Privados se negó a asistir.

El funcionario adelantó que pedirá la intervención de la Profeco con base en el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la que se obliga a transparentar los precios de los servicios médicos.


