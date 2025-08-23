Zinc Nacional regresa a operar tras cumplir norma ambiental

Tras varias semanas envuelto en la polémica, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) levantó la clausura impuesta a Zinc Nacional, esto luego de que se certificara que la empresa ya aplicó las correcciones señaladas.

Dentro de las medidas aplicadas destaca que se trasladaron los procesos más intensos fuera de la Zona Metropolitana de Monterrey, se aplicaron mejoras técnicas en la planta ubicada en el municipio de San Nicolás y se reforestaron tres hectáreas de terreno dentro de sus instalaciones.

Al respecto, Jorge García Garza, representante de la compañía, reconoció que la sanción aplicada por el gobierno federal fue una buena oportunidad para mejorar sus procesos y operatividad; además, permitió mejorar sus políticas ambientales.

“En Zinc Nacional cumplimos y cumpliremos con la normatividad vigente, reconociendo que siempre hay oportunidades de mejora”, expresó Jorge García Garza, representante de la compañía.

Estas acciones reflejan el compromiso de Zinc Nacional con apegarse a la normativa ambiental vigente, sin embargo, la propia empresa aseguró que todavía tiene dos procesos administrativos pendientes con la dependencia federal.

Los avances y planes de sostenibilidad de la firma pueden consultarse a detalle en el portal compromisoszincnacional.com.

