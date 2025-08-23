Cerrar X
zinc_nacional_e2220b37fd
Nuevo León

Zinc Nacional regresa a operar tras cumplir norma ambiental

Dentro de las medidas aplicadas destaca que se trasladaron los procesos más intensos fuera de la Zona Metropolitana de Monterrey y se mejoró la planta

  • 23
  • Agosto
    2025

Tras varias semanas envuelto en la polémica, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) levantó la clausura impuesta a Zinc Nacional, esto luego de que se certificara que la empresa ya aplicó las correcciones señaladas.

Dentro de las medidas aplicadas destaca que se trasladaron los procesos más intensos fuera de la Zona Metropolitana de Monterrey, se aplicaron mejoras técnicas en la planta ubicada en el municipio de San Nicolás y se reforestaron tres hectáreas de terreno dentro de sus instalaciones.

Al respecto, Jorge García Garza, representante de la compañía, reconoció que la sanción aplicada por el gobierno federal fue una buena oportunidad para mejorar sus procesos y operatividad; además, permitió mejorar sus políticas ambientales.

nl-zinc-nacional.jpg

“En Zinc Nacional cumplimos y cumpliremos con la normatividad vigente, reconociendo que siempre hay oportunidades de mejora”, expresó Jorge García Garza, representante de la compañía.

Estas acciones reflejan el compromiso de Zinc Nacional con apegarse a la normativa ambiental vigente, sin embargo, la propia empresa aseguró que todavía tiene dos procesos administrativos pendientes con la dependencia federal.

Los avances y planes de sostenibilidad de la firma pueden consultarse a detalle en el portal compromisoszincnacional.com.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1fb594c144
Alertan por fraudes en ventas de terrenos en Sierra de Zapalinamé
aves_profepa_ca62b0ec7e
Rescatan 40 aves en peligro de extinción en operativos en Jalisco
b6ccaa40_a2cd_4d2d_8bff_c34962e0e567_profile_banner_480_872e7775ea
Profeco actúa contra Sony ante denuncias sobre la PlayStation
publicidad

Últimas Noticias

chavez_junior_detenido_eua_cargos_2ca009788d
Chávez Jr. abandona la cárcel para seguir proceso en libertad
Morena_Congreso_Local_dbceb248fd
Presenta Morena agenda mínima para el segundo periodo legislativo
Revela_CEDHNL_violaciones_a_derechos_de_personas_mayores_en_NL_664bcad043
Revela CEDHNL violaciones a derechos de personas mayores en NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
Detectan_grupos_criminales_en_carreteras_de_NL_hay_10_detenidos_dca115cbc9
Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos
Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
publicidad
×