Afectan fallas en canal Anzaldúas suministro de agua en Reynosa

En plena temporada de calor y con un incremento en el consumo de agua, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) enfrenta fallas que han afectado el suministro a por lo menos 18 colonias de la periferia, dejando sin abasto directo a miles de familias.

De acuerdo con el gerente general de Comapa, Felipe de Jesús Chiw Vega, el problema se originó en una de las compuertas del canal Anzaldúas, a la altura del kilómetro 19, donde se retiene el agua proveniente del río Bravo para bombearla hacia el canal Rodhe, de donde se distribuye a la ciudad.

“Hay una falla en una de las compuertas, se está yendo el agua, está atorada, no la hemos podido componer y ya estamos trabajando en ello. Queremos resolverlo para que no tengamos el problema. Lo que pasa es que nos pasan agua del río Bravo al canal Anzaldúas, pero como está esa fuga, se baja muy rápido el nivel y ya no podemos bombear”, explicó.

El funcionario detalló que, debido a esta situación, el tiempo de bombeo diario se redujo de 24 a entre 15 y 16 horas, lo que representa un déficit del 20 al 25 por ciento en el suministro directo a la ciudad.

Mientras se gestionan acciones con organismos de los tres niveles de gobierno para atender la problemática, el abasto de las colonias afectadas se realiza mediante camiones cisterna.

En un comunicado reciente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que el servicio para la frontera de Tamaulipas está garantizado, atribuyendo las deficiencias en la distribución a fallas operativas de la Comapa.

