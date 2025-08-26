Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_26_at_2_13_39_PM_fe9dfb6a62
Tamaulipas

Alcalde de Reynosa llama a reportar a menores fuera de la escuela

El presidente municipal señaló que este periodo es uno de los más importantes del año porque permite apoyar a cientos de familias en el proceso de inscripción

  • 26
  • Agosto
    2025

Con el arranque del ciclo escolar, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, hizo un llamado a padres de familia y a la ciudadanía en general para reportar a menores que no estén inscritos en la escuela, a fin de que el municipio y sus dependencias intervengan y gestionen su regreso a las aulas.

El presidente municipal señaló que este periodo es uno de los más importantes del año porque permite apoyar a cientos de familias en el proceso de inscripción.

Sin embargo, advirtió que tras la pandemia muchos niños y niñas dejaron de asistir a clases y ahora se encuentran en las calles sin actividades formativas, lo que los expone a riesgos.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 2.13.39 PM.jpeg

Durante su mensaje, Peña Ortiz cuestionó a los padres de familia sobre el futuro de los menores que no regresen a estudiar, advirtiendo que podrían caer en actividades nocivas o en malas compañías.

Mencionó ejemplos como jóvenes que terminan convirtiéndose en “marucheros”, “estacas” o “punteros”, situaciones que aseguró no deben repetirse en el municipio.

El alcalde insistió en que es responsabilidad de todos sumar esfuerzos para evitar que los menores caigan en vicios o en conductas antisociales, reiterando que el gobierno local está en disposición de apoyar y acompañar a las familias para que sus hijos continúen con su formación académica y cuenten con mejores oportunidades en el futuro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_27_at_7_22_27_PM_22ff2e75f9
Entregará Raúl Cantú 15,000 paquetes de útiles escolares
Cirugia_estetica_en_Reynosa_mujer_llego_sin_vida_a_hospital_94855d210c
Cirugía estética en Reynosa; mujer llegó sin vida a hospital
AP_25239221399258_6994b2b0cc
Al menos ocho muertes en Vietnam y Tailandia por inundaciones
publicidad

Últimas Noticias

deportes_daniil_medvedev_cedcf0321c
US Open multa a Medvedev con $42,500 por conducta antideportiva
Whats_App_Image_2025_08_27_at_7_35_17_PM_2dbb091b96
Cuatro personas más involucradas en caso del Grupo Fugitivo
AP_25239737589588_983e093442
Exgobernadora de PR se declara culpable de financiamiento ilegal
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
policia_eleccion_judicial_25107a009d
Roban $1,5 mdp y joyería en la comunidad El Faisán, en Santiago
publicidad
×