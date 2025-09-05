Altas temperaturas provocan presencia de serpientes en Reynosa

Las altas temperaturas que se registran en la ciudad están generando un incremento en los avistamientos de serpientes, debido a que los reptiles buscan lugares frescos y sombreados para evitar el sobrecalentamiento, lo cual puede ser mortal para ellos.

En la colonia Rincón de las Flores, vecinos reportaron el ingreso de una víbora a un domicilio, situación que generó alarma entre los habitantes del sector.

De inmediato, elementos de Protección Civil y Bomberos de Reynosa acudieron al lugar, logrando asegurar al ejemplar y trasladarlo a un hábitat natural y seguro, sin que se registraran personas lesionadas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma en caso de encontrarse con una serpiente y a dar aviso inmediato al número de emergencias, evitando cualquier intento de capturarla o agredirla que pueda poner en riesgo su integridad.

La corporación de auxilio recalcó que este tipo de situaciones son comunes durante la temporada de calor, por lo que se recomienda a las familias mantener limpios los patios, revisar áreas con acumulación de maleza y vigilar especialmente los espacios donde las mascotas suelen descansar.

