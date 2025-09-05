Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_05_at_3_53_46_PM_9513a8e620
Tamaulipas

Altas temperaturas provocan presencia de serpientes en Reynosa

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma en caso de encontrarse con una serpiente y a dar aviso inmediato al número de emergencias

  • 05
  • Septiembre
    2025

Las altas temperaturas que se registran en la ciudad están generando un incremento en los avistamientos de serpientes, debido a que los reptiles buscan lugares frescos y sombreados para evitar el sobrecalentamiento, lo cual puede ser mortal para ellos.

En la colonia Rincón de las Flores, vecinos reportaron el ingreso de una víbora a un domicilio, situación que generó alarma entre los habitantes del sector.

De inmediato, elementos de Protección Civil y Bomberos de Reynosa acudieron al lugar, logrando asegurar al ejemplar y trasladarlo a un hábitat natural y seguro, sin que se registraran personas lesionadas.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 3.53.47 PM.jpeg

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma en caso de encontrarse con una serpiente y a dar aviso inmediato al número de emergencias, evitando cualquier intento de capturarla o agredirla que pueda poner en riesgo su integridad.

La corporación de auxilio recalcó que este tipo de situaciones son comunes durante la temporada de calor, por lo que se recomienda a las familias mantener limpios los patios, revisar áreas con acumulación de maleza y vigilar especialmente los espacios donde las mascotas suelen descansar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
captura_cocodrilos_tamaulipas_3cad5f45cd
Piden a comunidad evitar acercarse y capturar cocodrilos
1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Padilla está de luto, mueren dos trabajadores de Comapa
publicidad

Últimas Noticias

gnd_2dc0c5684a
Estamos en el nivel de pobreza más bajo en la historia: Sheinbaum
Whats_App_Image_2025_09_06_at_7_14_51_PM_17ab214c84
Buenos resultados en NL son gracias a la coordinación: Sheinbaum
721eaa7b_523d_4936_a2fc_d738862fd9dc_cc933c039a
Cabalgata de Sabinas reúne a más de 10 mil jinetes
publicidad

Más Vistas

nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×