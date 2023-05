AMLO: 'Existe una lanzada política contra Américo'

Luego de que la ciudad de Matamoros amaneciera con más narcobloqueos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde hace varias semanas hay una “lanzada política” en contra del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para hacer parecer que ya regresó la inestabilidad a la región.

“¿Qué es lo que estoy percibiendo? De que hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal; entonces, no estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay, pero no ven cómo me respondieron ahorita: “¿y Tamaulipas, y Tamaulipas?”, reprochó el mandatario federal.