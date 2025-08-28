Cerrar X
a27f0491_cb2b_4ea0_b819_36c021f756a0_19c5239a7b
Tamaulipas

Anuncian 5ta edición del 'México Carbon Fórum 2025'

Este próximo 10 y 11 de septiembre se realizará la 5ta edición del Congreso denominado 'México Carbon Fórum 2025', que tendrá como sede a Tampico

  • 28
  • Agosto
    2025

Este próximo 10 y 11 de septiembre se realizará la 5ta edición del Congreso denominado “México Carbon Fórum 2025”, que tendrá como sede el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, informó en conferencia de prensa la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue.

La secretaria refirió que se trata de una actividad de gran relevancia nacional e internacional y que tiene como objetivo posicionar al estado como un referente en sostenibilidad, competitividad y responsabilidad ambiental. 

Además destacó que esta iniciativa responde al liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado una agenda que coloca al desarrollo económico y al cuidado del medio ambiente como ejes estratégicos para la entidad.

“Este foro reunirá a líderes más influyentes del sector, formuladores de políticas públicas, grandes empresas líderes del tema ambiental, inversionistas comprometidos, científicos y emprendedores, exploraremos las oportunidades que la descarbonización nos ofrece, no solo halaremos de los  desafíos, sino que traeremos soluciones tangibles y modelos de negocios exitosos que hoy ya marcan la diferencia, será un espacio de conocimiento y colaboración a través de paneles, talleres y exposiciones, los asistentes tendrán acceso a lo último en tecnologías y marcos regulatorios”, señaló. 

De igual manera se busca que las empresas de Tamaulipas, grandes o pequeñas adopten prácticas sostenibles que no solo beneficien al planeta, sino que las haga más competitivas y atractivas en el mercado global. 

“Hacemos el llamado a todos los actores para que se sumen a estas acciones porque el cambio climático es un desafío que nos concierne a todos y ya está aquí, este foro, es una invitación a la acción, a la colaboración y a la creación de alianzas estratégicas para construir un futuro más resiliente y equitativo, porque un derecho sano es un derecho de todos”, dijo Saldívar Lartigue.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Sera_Itzel_Castillo_la_proxima_presidenta_del_Congreso_de_NL_5d8c9deb84
Será Itzel Castillo la próxima presidenta del Congreso de NL
AP_25241582994560_3d94834669
Trump bloquea ayuda exterior aprobada por el Congreso
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T113117_838_42e36cbd97
Comisión Permanente celebra sesión tras riña entre Noroña y Alito
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T195713_033_6e905c1b89
Chile detiene a dos estadounidenses con armas en aeropuerto
Whats_App_Image_2025_08_29_at_6_59_18_PM_03301eadcb
Realizan tres cateos en el municipio de Allende
Ted_Cruz_9f82bb4327
Ted Cruz insta a México a imitar a El Salvador en combate a narco
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
Whats_App_Image_2025_08_28_at_12_29_07_AM_e77a81f60e
Va NL por carpool en colegios para aligerar tráfico vehicular
publicidad
×