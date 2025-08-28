Anuncian 5ta edición del 'México Carbon Fórum 2025'

Este próximo 10 y 11 de septiembre se realizará la 5ta edición del Congreso denominado “México Carbon Fórum 2025”, que tendrá como sede el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, informó en conferencia de prensa la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue.

La secretaria refirió que se trata de una actividad de gran relevancia nacional e internacional y que tiene como objetivo posicionar al estado como un referente en sostenibilidad, competitividad y responsabilidad ambiental.

Además destacó que esta iniciativa responde al liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado una agenda que coloca al desarrollo económico y al cuidado del medio ambiente como ejes estratégicos para la entidad.

“Este foro reunirá a líderes más influyentes del sector, formuladores de políticas públicas, grandes empresas líderes del tema ambiental, inversionistas comprometidos, científicos y emprendedores, exploraremos las oportunidades que la descarbonización nos ofrece, no solo halaremos de los desafíos, sino que traeremos soluciones tangibles y modelos de negocios exitosos que hoy ya marcan la diferencia, será un espacio de conocimiento y colaboración a través de paneles, talleres y exposiciones, los asistentes tendrán acceso a lo último en tecnologías y marcos regulatorios”, señaló.

De igual manera se busca que las empresas de Tamaulipas, grandes o pequeñas adopten prácticas sostenibles que no solo beneficien al planeta, sino que las haga más competitivas y atractivas en el mercado global.

“Hacemos el llamado a todos los actores para que se sumen a estas acciones porque el cambio climático es un desafío que nos concierne a todos y ya está aquí, este foro, es una invitación a la acción, a la colaboración y a la creación de alianzas estratégicas para construir un futuro más resiliente y equitativo, porque un derecho sano es un derecho de todos”, dijo Saldívar Lartigue.

