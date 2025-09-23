Cerrar X
ataque_armado_morelos_siete_muertos_6698477ece
Tamaulipas

Ataque armado deja policía herido en carretera Monterrey-Victoria

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas fueron atacados a balazos este martes sobre la carretera Monterrey, a la altura del Ejido Laborcitas en Victoria

  • 23
  • Septiembre
    2025

Elementos de la Guardia Estatal fueron atacados con arma de fuego mientras circulaban sobre la carretera Monterrey, en el tramo que cruza el Ejido Laborcitas, al norte de Victoria.

Según la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas, un agente resultó lesionado durante el enfrentamiento y ya recibe atención médica especializada.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Tras el ataque, la Guardia Estatal desplegó un operativo en la zona, con patrullajes y recorridos de vigilancia, además de continuar la persecución de los posibles responsables del hecho.

Usuarios en redes sociales reportaron el cierre temporal de la circulación en la carretera Monterrey, provocando tráfico lento en el tramo afectado.

Hasta ahora, no se han registrado detenciones relacionadas con el incidente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_24_at_4_16_21_AM_edab5153b5
Militar balea a su ex pareja en Salinas Victoria; es detenido
ryan_trump_florida_732e906c11
Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump
deportes_gignac_1eacd83f25
Uno de seis: Tigres solo ha ganado un partido en 30 días
publicidad

Últimas Noticias

c3d33ab6_106c_41a9_b36b_f57bc2e840d0_44aeea00fc
Es niño con discapacidad auditiva Soldado por un Día
Whats_App_Image_2025_09_24_at_6_40_54_PM_1_cfd983c844
Promueve Miguel Flores herencias seguras en NL
3b607ed0_aa14_4800_8a7d_41488b7b24a7_66cf1ba139
Apoyan a primaria en Victoria con material para acceso digno
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×