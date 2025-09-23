Ataque armado deja policía herido en carretera Monterrey-Victoria

Elementos de la Guardia Estatal fueron atacados con arma de fuego mientras circulaban sobre la carretera Monterrey, en el tramo que cruza el Ejido Laborcitas, al norte de Victoria.

Según la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas, un agente resultó lesionado durante el enfrentamiento y ya recibe atención médica especializada.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Tras el ataque, la Guardia Estatal desplegó un operativo en la zona, con patrullajes y recorridos de vigilancia, además de continuar la persecución de los posibles responsables del hecho.

Usuarios en redes sociales reportaron el cierre temporal de la circulación en la carretera Monterrey, provocando tráfico lento en el tramo afectado.

Hasta ahora, no se han registrado detenciones relacionadas con el incidente.

